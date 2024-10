Coloquio IDEA | Javier Milei cierra en Mar del Plata el encuentro de empresarios

Escuchar

El presidente Javier Milei participa este viernes del cierre del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en la misma jornada donde se presentó más temprano su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el miércoles el de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En esta 60 edición del encuentro, el mandatario expone frente a empresarios y economistas que pagaron entre $1.400.000 y $3.000.000, de acuerdo a si tienen o no membresía, para verlo y estar presentes en su alocución. También habrá políticos de su fuerza que desembarcaron para acompañarlo.

Esperando al presidente @JavierMilei_ en #ColoquioIdea culminado 3 días de exposiciones de empresarios y sectores de la economía fundamentales para el crecimiento económico, LOS EMPRESARIOS SON BENEFACTORES SOCIALES, son los buenos. #MardelPlata pic.twitter.com/sxIlnXMLMg — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) October 18, 2024

La particularidad de esta salida del Presidente es que la hace sin su hermana, la secretaria general, Karina Milei, su tradicional escolta, que se encuentra en París, Francia, por actividades que tiene a través de Marca País, área que heredó de la Cancillería, que ahora está bajo su mando y cuyo titular es Diego Sucalesca.

Al arribar a Mar del Plata, el líder libertario fue recibido por el intendente Guillermo Montenegro, de Pro, quien ayer había estado con el expresidente Mauricio Macri.

Sturzenegger habló de “deep motosierra” e hizo un pedido

Más temprano, Sturzenegger hizo una presentación de poco más de media hora en la que les exigió a los empresarios que dejen de pedir que el Gobierno les baje impuestos, pese a que ese había sido uno de los principales lemas de la campaña de Milei, y les recomendó que a cambio reclamen reducción del gasto público. “No me vengan a pedir baja de impuestos porque rebotan como una pelotita de ping-pong, es como si no me lo hubieran escrito”, les aclaró.

En tanto, anunció que comenzará una etapa de “deep motosierra” en las distintas áreas del Ejecutivo y hasta bromeó con que quería llevar una y ponerla en el escenario para ilustrar su charla, pero alegó que el personal de seguridad no lo dejó. “Implica ponerse en cada lugar y decir ‘vos qué hacés’”, adelantó.

