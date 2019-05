Alberto Fernández y Cristina Kirchner el 23 de julio de 2008 Fuente: AFP - Crédito: Archivo

Cristina Kirchner anunció que será vicepresidenta de Alberto Fernández , quien fue su jefe de gabinete y de Néstor Kirchner.

Recientemente, durante la presentación de Sinceramente, el libro de la expresidenta, Cristina contó se reencontró con Alberto Fernández.

"Alberto Fernández me dio la idea de escribir un libro. Quiero agradecerle. Él vino y me dijo que lo angustiaban las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida y de nuestra relación. Y me dijo: 'Yo que los conocí a los dos juntos... Me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras. Vos tenés que salir a contar eso y tantas otras cosas. Ahí empezó la idea del libro", relató Cristina.