Con el apoyo del kirchnerismo, Martín Lousteau fue elegido presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia

Escuchar

Por sus desacuerdos con el Pro, el oficialismo perdió la presidencia y el control de la estratégica Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia: con el apoyo del kirchnerismo, el senador y jefe de la UCR, Martín Lousteau, fue designado presidente de este cuerpo, que es el encargado de auditar los gastos reservados del sistema de inteligencia que, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, crecieron casi un 800%.

Durante meses, Santiago Caputo –el asesor del presidente Milei- y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich disputaron ese cargo con sendos candidatos: el senador peronista (devenido aliado) Edgardo Kueider y su colega de Pro, Martín Goerling. Sin fumata a la vista –ninguno de los dos reunía la mayoría de los miembros para ser designado-, los seis representantes del kirchnerismo aprovecharon las dilaciones y los desacuerdos en el oficialismo para dar hoy el golpe de gracia y, tal como anticipó LA NACION el viernes pasado, apoyaron al senador Lousteau, una de las voces más críticas del Gobierno.

Con el suyo y el voto de la diputada radical Mariela Coletta –quien lo propuso para el cargo-, Lousteau reunió ocho avales (la mitad más uno) de los 14 que conforman el cuerpo. Lo apoyaron los diputados kirchneristas Leopoldo Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca, como así también los senadores Oscar Parrilli, Eduardo Wado De Pedro y Florencia López. Estos últimos nombraron a Moreau como vicepresidente primero de la comisión y a Parrilli como secretario. El golpe fue total.

Los representantes de Pro -Goerling y Silvia Lospennato (que reemplazó a Cristian Ritondo, que está de viaje)-, al igual que los diputados libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger y los senadores Kueider y la radical Edith Terenzi (que responde al gobernador de Chubut Ignacio Torres) no respaldaron a Lousteau. El macrismo no podía disimular su bronca por haber perdido un sitial que creía suyo.

“Si desde la Casa Rosada no hubiesen metido la cuchara (en alusión a Santiago Caputo), Goerling era el presidente porque así estaba acordado en diciembre pasado”, reprochan. Puertas adentro de la comisión que, por reglamento, es reservada, Goerling y Lospennato fueron más allá y cuestionaron en términos llamativamente duros el aumento sideral en los gastos reservados para la SIDE.

La jugada en tándem del kirchnerismo con la UCR implica, a priori, un intento de poner un límite al Gobierno y, en particular, a Santiago Caputo, sindicado como el artífice de la reestructuración del sistema de inteligencia nacional. Tras resucitar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Caputo promovió hace casi un mes un aumento de $100.000 millones en los gastos reservados por medio del decreto 656 de necesidad y urgencia. En ese lapso ya consumió el 80% de esos fondos.

Rechazo al DNU

El kirchnerismo decidió apoyar a Lousteau luego de que éste diera muestras de que rechaza el DNU de la polémica. El senador radical ratificó esta postura cuando, tras ser designado al frente de la comisión bicameral, instó a los diputados de su bloque a que mañana al mediodía bajen a la sesión especial.

“Me gustaría ver un bloque radical que baje y que dé el debate y que vote en contra de este DNU. Me gustaría ver eso, ¿sí? Porque es, insisto, parte de los principios con los que nos criamos, parte de los principios que son fundantes de una democracia que nos costó mucho conseguir, y parte del legado de (Raúl) Alfonsín. Me gustaría ver otra vez que los diputados radicales bajan y votan como corresponde”, aleccionó Lousteau.

Lousteau anticipó que la comisión se dedicará de manera prioritara a auditar estos fondos. “Que el gobierno sepa que vamos a ejercer el rol como corresponde, como lo dice la ley y que es un elemento muy importante para el buen funcionamiento de un sistema de inteligencia que ha venido funcionando muy pero muy mal”, anticipó. “Se han visto en el pasado espionaje, filtraciones, operaciones, presiones y eso no es compatible con la vida que queremos”, enfatizó.

Temas Actualidad política