Con Schiaretti, Macri busca dar un nuevo impulso al acuerdo de estabilidad

Se reunirán dos veces en el inicio de la semana próxima; el Presidente aspira a dar señales de previsibilidad y a ponerle límite a la expansión kirchnerista en el PJ

El Gobierno se prepara para lanzar la segunda etapa del debate sobre el acuerdo de estabilidad con un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , que viene de arrasar en las elecciones en su provincia hace seis días.

El Presidente y el mandatario cordobés se verán dos veces la próxima semana. El martes compartirán un acto por los 100 años de Fiat en la Argentina -se conocen desde que Schiaretti trabajaba en Fiat, en Brasil, y Macri estaba al frente de Sevel-, y se volverán a reunir para hablar de la carta que el jefe del Estado le envió con los 10 puntos con políticas de Estado.

Ayer, el gobernador volvió a dejar en claro su sintonía con Macri. "Tenemos una relación institucional correcta, por un lado, y, por el otro, de confianza personal para decirle lo que pienso. Si me convoca y me consulta le doy mi opinión", adelantó Schiaretti.

El encuentro con Schiaretti, que tras el triunfo del último domingo quedó posicionado como un factor ordenador del peronismo no kirchnerista, servirá para encapsular el efecto que tiene la eventual presencia de la expresidenta Cristina Kirchner en la oferta electoral y ratificar el rumbo de algunas de las políticas públicas que impulsó durante estos casi cuatro años Macri. Una señal potente para los mercados, según anticiparon fuentes oficiales.

"¿Preguntale a Nicolás Dujovne si el acuerdo está muerto?", dijo, entre risas, un integrante del gabinete al tanto de cada paso que dan los protagonistas del acuerdo. Es que para el Gobierno la buena recepción que tuvo el debate sobre las 10 políticas de parte de la mayoría de los dirigentes de la oposición sirvió para "calmar" al establishment vernáculo y a los mercados. La Casa Rosada celebró ayer la tercera semana consecutiva sin tensión cambiaria.

El Gobierno busca que la discusión en torno del acuerdo de estabilidad, que después de algunos días con poca actividad en las últimas horas volvió a recuperar ritmo, se mantenga durante todo el tiempo posible.

Por eso, además de Schiaretti, la semana que viene también pisará la Casa de Gobierno el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y, pese al paro que convocaron para el 29 de este mes, no se descarta un encuentro con los líderes de la CGT.

También hay un canal de diálogo abierto con Roberto Lavagna, aunque por ahora no hay fecha. "Depende de él", dijeron fuentes oficiales.

El exministro de Economía también expuso ayer algunas condiciones. Según declaró, no se reuniría con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque no quiere "sacarse la foto y nada más". Además, según dijo hay funcionarios del gobierno nacional con más poder que Frigerio que "no quieren ningún tipo de acuerdo". Así, Lavagna apuntó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

¿Y con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa? "Es el más difícil...", aseguró un operador todo terreno con oficina en la Casa Rosada.

La semana que viene, también con fecha a definir, se volverán a reunir los cuatro integrantes de Alternativa Federal. Al cónclave, que lo armó Schiaretti, además de Massa, Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, también sumarán a Lifschitz y a Margarita Stolbizer.

"Ojo que lo del acuerdo puede tener una segunda vida después de que se ordene Alternativa Federal. Se puede volver a convocar a ese espacio para cerrar con ellos y dejar expuesto al kirchnerismo", se entusiasmó uno de los integrantes de la mesa de campaña de Pro que integran Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, Federico Salvai, Diego Santilli, Fernando de Andreis, Joaquín de la Torre, Francisco Quintana, Sebastián García de Luca, Cristian Ritondo y Jorge Macri, y que se volvió a reunir el último lunes para conversar sobre los temas electorales que marcarán el mes que resta hasta el cierre de frentes.

En el relanzamiento del acuerdo que la Casa Rosada ya discute con varios actores de la oposición aún resta agregar a varios gobernadores. Pero con el cronograma electoral ya lanzado, el Gobierno no interferirá hasta que cada mandatario termine su batalla electoral en su distrito.

Hasta el momento, además de los cinco gobernadores de Cambiemos -María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta (Capital), Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes)- otros ocho le hicieron un guiño al Gobierno.

En ese listado aparecen los peronistas Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El cierre

"Ahora tenemos que acelerar para darle un cierre", dijeron fuentes oficiales. Eso sí, no habrá una convocatoria general ni se buscará una fotografía con todos.

El Presidente solo quiere que todos los involucrados den su respaldo públicamente.

Ayer hubo nuevas reuniones. Frigerio y su par de Educación, Alejandro Finocchiaro, recibieron al presidente y la vicepresidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jaime Perczyk y María Delfina Veiravé, en el marco de las conversaciones en torno de la búsqueda de consensos básicos más allá de la coyuntura y de la campaña electoral.

"Me parece muy positivo que el CIN asista a esta convocatoria amplia del Gobierno. En la búsqueda de consensos para la construcción de políticas de Estado no pueden estar ausentes las universidades, las instituciones más asociadas al futuro, al desarrollo integral, que hoy no puede imaginarse sin transitar el camino del conocimiento", dijo Finocchiaro.