Con una parodia de El Marginal, “postulan” a Cristian Ritondo para gobernar la provincia en 2023

Una escena de la serie “El Marginal” fue utilizada para la viralización de un spot que promociona la candidatura del diputado Cristián Ritondo para gobernador bonaerense en 2023. El legislador, que se despegó de la autoría del video, afirmó sin embargo que le agradó el material. “Estoy seguro que en la cárcel no me quieren”, señaló.

La escena viralizada parodia un diálogo en el que Miguel Palacios, el personaje que interpreta Juan Minujín, le ofrece a otro muchacho avanzar en una emprendimiento para maquillar la venta de droga. En ese contexto, rescatan la gestión de Ritondo, que se desempeñó como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019, y al mismo tiempo consigna críticas habituales de la oposición hacia el Gobierno en relación a la inseguridad.

“Escuchame tengo un negoción para vos”, le dice Palacios al joven. “A ver, tirá”. “Te pones un puestito de churros, no sabés cómo te vas a llenar de guita”, agrega Palacios y, en seguida aclara, ante las dudas, que se trata de vender en realidad “porro, faso y merca también”.

“Te pego mal el paco”, reaccionó el joven. “El Brian estuvo tres años adentro cuando demolieron el búnker. Zafó porque lo largaron por el covid”, amplió. Palacios insistió: “Calmate. Eso era antes. Los que rompían las bolas eran Vidal y Ritondo, pero ahora la cosa cambió, vale todo, ya fue”.

Jaaa, estoy seguro de que en la cárcel no me quieren. Ahí gana el Frente de Todos. https://t.co/oorvzRy3T5 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 2, 2022

En medio de la escena traen a colación la controversia que surgió, en abril en Morón, cuando se conoció un folleto oficial que brindaba recomendaciones ante el consumo de drogas, y que fue defendido por distintos funcionarios, pese al rechazo opositor.

Frente a la insistencia de Palacios, el otro joven, concedió: “Ahora está más piola. En Morón ya están con el marketing ese ‘Fuma flores, probá de a poco’. Puede andar”.

Sin embargo, el diálogo entre los dos sujetos se ve interrumpido cuando un tercer hombre, desde una posición de altura, sostenido sobre una pared precaria, acota: “Ojo con Ritondo”. “¿Qué le pasa a este?”, reaccionan. Y el mismo sujeto insiste: “Ritondo 2023″.

“¿Por qué lo nombras?”, “¿No sabés que acá es una mala palabra?”, le espetó el sujeto que apenas minutos antes recibía la propuesta del “negoción”. Mientras se acerca, lo conmina a hablar y golpea la pared: “Digo, nada más, que si Ritondo gana se acaba la joda”.

Cristián Ritondo en la reunión de juntos por el Cambio en San Justo el 20 de mayo de 2022 Alejandro Guyot

“¡Qué hijo de p…! “¿Y vos lo vas a votar?”, se enfurece el sujeto. ¿Vos querés que nos saquen los planes? Nos van a hacer laburar, gil”, le recrimina, mientras golpea, ahora con más vehemencia la pared, y el tercer hombre se retira del lugar atemorizado. “Rajá antes de que te cague a tiros. Y agrega en forma irónica: “Les molesta que uno quiera ganar el mango honestamente”.

Mientras vuelve a su asiento, el sujeto alude a otro hecho que se ganó la atención mediática en febrero, cuando cocaína adulterada provocó la muerte de 24 personas. “¿Sabés que si mezclamos la merca con veneno para rata pega mejor?”, agregó para retomar la conversación.

En Twitter, Ritondo compartió el video y publicó: “Jaaa, estoy seguro de que en la cárcel no me quieren. Ahí gana el Frente de Todos”.

El legislador ha manifestado en distintas oportunidades su intención de competir por el sillón de Dardo Rocha en la ciudad de La Plata. De hecho, como publicó LA NACION, busca fortalecer su armado territorial de cara al año entrante.

“Me pareció buenísimo”

En declaraciones a +Voces por LN+, el jefe del bloque de diputados nacionales del Pro sostuvo que le causó “mucha risa el video”. No obstante, explicó que no tuvo nada que ver. “Te digo la verdad, hoy lo mandaron a las redes, estaba circulando y a mí me gusto”.

En ese sentido, amplió: “Hay cosas que hacen los pibes y circulan en redes. Me pareció buenísimo”.