El Gobierno anunció que trabaja para que empresas privadas operen Aerolíneas Argentinas

El “triángulo de hierro” de Javier Milei, conformado por su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el estratega Santiago Caputo, se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe Lisandro Catalán; el vocero Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, en medio de las tensiones con los sindicatos aeronáuticos, que alteran desde hace semanas el normal funcionamiento en los aeropuertos debido a reclamos salariales. Minutos después, el vocero presidencial anunció que el Gobierno trabaja para que empresas latinoamericanas se hagan cargo de la operación de la aerolínea estatal .

“Reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas”, postearon primero desde la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete, en relación con el encuentro de alto nivel.

"Reunión del gobierno nacional para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolineas Argentinas."

Tras eso, Adorni informó en conferencia de prensa: “Queremos comunicarles que, en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conducen [Pablo] Biró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas , en caso de que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”.

En ese sentido, añadió que la gestión actual busca que estas firmas puedan “tomas las operaciones de Aerolíneas y que ningún pasajero deje de volar como lo tenía previsto”. Incluso enfatizó, en un mensaje directo a los gremios combativos: “Ley y orden. Quienes no respeten van a sufrir las consecuencias” .

Los sectores sindicales, además de reclamar por sueldos atrasados, alegan que la Casa Rosada busca desfinanciar Aerolíneas Argentinas para después avanzar con una privatización de la compañía, que todavía Milei no tiene habilitada debido a que el Congreso le denegó la posibilidad cuando se trató la Ley Bases.

El encuentro en la Casa Rosada -la tercera vez que el Caputo menor hace una aparición pública en la misma semana- y el anuncio posterior sucedieron en medio de una nueva medida de fuerza, en este caso del gremio ATE, que tiene representación en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en todo el país. No obstante, los sindicatos con los que la Casa Rosada tiene una fricción mayor son otros: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), conducido por Pablo Biró; y los Aeronavegantes, que lidera Juan Pablo Brey. Los dos gremios tienen planeado realizar asambleas esta tarde. Se suma al conflicto el personal aeronáutico, a cargo de Edgardo Llano.

También esta mañana, el vocero justificó -en un mensaje para “quienes no lo saben o no han trabajado en el sector privado”- que en una empresa “si hacés un paro, no trabajás o complicás la operatoria, te echan”. Entonces, planteó que la intención de la gestión mileísta es despedir a aquellos “que les complican la vida a miles de argentinos” con las medidas de fuerza.

“Al asumir, el Presidente se propuso sepultar los piquetes realizados por las organizaciones que cortaban la libre circulación. Así como se cortaron esos piquetes, cuando nadie lo creía posible, ahora vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica , vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos”, marcó Adorni.

Acto seguido, pasó a enumerar -al igual que ya había hecho en otras oportunidades- los “privilegios de Biró y sus secuaces”, con relación al titular de los pilotos y a los otros líderes gremiales del sector. “Los pilotos pueden viajar ellos y sus familiares en clase ejecutiva; si no hay pasajes disponibles, los tres días posteriores la empresa está obligada a bajar a alguien para que puedan volar él o algunos de sus familiares. Esto cuesta a Aerolíneas cerca de 20.000 millones de pesos. También ganan entre 3 y 20 millones por mes, tienen un remis a disposición para ir y venir. Eso cuenta como tiempo de viaje, esto es: 1000 millones de pesos por mes. Los pilotos además tienen un tiempo de vuelo por debajo de la industria general; algunos vuelan tres veces por mes. Cualquier reprogramación que a la gente le cuesta plata y reprogramaciones, a los pilotos se les paga aparte. Una vez jubilados tienen una bonificación de 90% de pasajes, cobran un bono en dólares y tienen horas de salario garantizadas por encima de la industria, día de cumpleaños y cientos de beneficios más”, desglosó.

Además recordó que ayer Biró fue denunciado desde el Ministerio de Seguridad por “coacción” tras advertir que las medidas de fuerza se recrudecerían. “Biró, que festejó el cierre de El Palomar, se abrazó con Alberto [Fernández], va a tener que tomar precaución porque podría considerarse esto como huelga salvaje”, le avisó Adorni al sindicalista.

Asimismo dijo que el Gobierno propuso un programa de retiro y que los afiliados no lo aceptaron, por lo que consideró que no están inconformes con la situación laboral, los salarios y los beneficios.

Este mes, LA NACION pudo saber que Lombardo, el CEO de Aerolíneas que es denostado por los gremios, mantiene conversaciones frecuentes con grupos aerocomerciales del Cono Sur. De hecho, cuatro de ellos habrían preguntado por el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas (que no está autorizado por el Congreso, pese a los deseos de la Casa Rosada). En ese momento, una fuente de la industria le puso nombres propios a los supuestos interesados: Avianca, Latam, Germán Efromovich (ex Avianca) y una empresa nacional que incluye agencia de viajes, hoteles y transporte con un socio de Europa.

