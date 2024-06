Conflicto entre docentes y gremios en Neuquén por una ley que busca disuadir los paros

Escuchar

NEUQUEN.- Un proyecto sancionado por la Legislatura local generó una fuerte reacción del gremio de trabajadores de la educación de esta provincia (ATEN), que realizó un paro de 48 horas y una movilización que contó con la presencia de referentes de CTERA a nivel nacional. En asambleas, definirán si retoman o no las clases tras las vacaciones de invierno para expresar su repudio a la normativa, que todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo.

La ley, presentada por el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, establece el pago de un plus salarial del 15% a los docentes que registren menos de tres inasistencias por trimestre. La iniciativa contó con 25 votos a favor y tres en contra, provenientes de diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria.

El autor del proyecto aclaró que el incentivo busca pagar un plus a los trabajadores de la educación y aclaró que “de ninguna manera será un instrumento que busque recortar algún derecho”. En una entrevista con LM Neuquén, afirmó que “el docente va a seguir cobrando el sueldo como lo cobra, es solo un plus para que cumpla con no faltar más de tres días en el trimestre”.

Gremios docentes manifestándose en Neuquén.

Sin embargo, el gremio docente se mostró en contra de la iniciativa e incluso realizó una permanencia fuera de la Legislatura de Neuquén mientras se debatía el proyecto de ley. El foco de las críticas se centra en la perspectiva “disciplinaria” de la medida y también la rapidez con la que se debatió y trató la ley.

Aunque los diputados aseguraron que en los debates de comisión recibieron a los actores involucrados, como los referentes de ATEN y también a los Padres Organizados por la Educación, un colectivo que busca garantizar el cumplimiento de los días de clase en la provincia, los dirigentes gremiales aseguraron que en el encuentro se notó que los legisladores provinciales no tenían información.

”Esta ley tiene el olor a declaración de servicio esencial”, afirmó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, en un comunicado difundido por el sindicato. Agregó que, con esta norma, “pretenden que no paremos, que no hagamos huelga, pretenden atentar contra un derecho que esta organización, con 42 años de historia, ha demostrado que tiene la capacidad de confrontar y lo seguirá haciendo el tiempo que sea necesario”.

ATEN repudia la rapidez con la que se trató la ley.

“Con organización, con unidad y lucha vamos a derrotar el presentismo y toda medida que venga a cercenar nuestros derechos y que perjudique el derecho de estudiantes a tener una educación pública”, afirmó. Tras la multitudinaria movilización, el próximo lunes y martes se harán asambleas por seccionales para determinar nuevas medidas de fuerza, en medio de rumores sobre un paro que podría complicar el regreso a clases tras las vacaciones de invierno.

Aunque el proyecto original de la ley, llamado Adicional al Desarrollo Profesional Docente, incluía la exigencia de realizar capacitaciones para acceder al plus, finalmente se decidió retirar esta condición. A su vez, se hizo otro cambio para incrementar el pago del 10% al 15% del salario.

Durante el debate en el recinto, el legislador del PRO, Marcelo Bermúdez, votó a favor pero se pronunció en contra de la eliminación de las capacitaciones como requisito para cobrar el adicional y del reemplazo del concepto de incentivo por adicional. En ese marco, dijo que considerar que el incentivo es inconstitucional, representa una sociedad “de fracasados”. Asimiló la medida con las que se aplican en otros sectores que justamente premian al plantel trabajador a través de comisiones y presentismo.

El pago por presentismo será de 10% al 15% del salario.

De esta manera, se estima que los docentes con cargos más bajos recibirán un adicional cercano a los $120.000, mientras que los que tengan cargos de mayor jerarquía ganarán $300.000 adicionales por el presentismo.

Durante el debate, se criticó la falta de información sobre el impacto que tendrá esta normativa en las arcas salariales. El diputado autor del proyecto aseguró a LM Neuquén que el pago representará 33 mil millones de pesos por año y aclaró que hay iniciativas similares que ya rigen en otras provincias, como Jujuy, Santa Cruz o Mendoza.

Debate en la Legislatura neuquina.

Qué dice la ley de presentismo docente

Desde la Legislatura de Neuquén se informó que la nueva norma “establece el pago de un adicional para los y las docentes que no excedan las tres faltas trimestrales. La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que mensualmente les corresponda. El plus, que se calculará con los haberes en forma mensual y se liquidará trimestralmente, comenzará a abonarse en el mes de septiembre”.

Al pronunciarse en contra, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) dijo que el proyecto se enmarca en el plan de ajuste que se está realizando a nivel nacional y aseguró que la iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Rolando Figueroa. “El objetivo es estigmatizar e instalar que la educación no funciona porque hay muchas licencias, sin ningún dato”, aseguró.

El debate se da en un contexto de críticas por parte del gremio docente ATEN por las malas condiciones edilicias de las escuelas en la provincia de Neuquén. A pesar de que el gobierno provincial anunció un plan de obras e inversión en mantenimiento, se vienen repitiendo casos de escuelas cerradas por falta de calefacción o fallas en la infraestructura.

Reunión de comisión en la Legislatura neuquina.

Tras la aprobación del proyecto, Domínguez hizo aclaraciones en una entrevista con una radio neuquina. Detalló que el adicional se otorgará a todos aquellos docentes que no tengan más de tres ausencias por trimestre. “Si tenés una cuarta o quinta con el correspondiente certificado, no cobras el adicional, pero nadie te va a tocar el sueldo obviamente. El adicional es un plus, un premio para el que no falta”, explicó.

También aclaró que, en caso de realizar un paro, sólo se perderá el presentismo si las tres faltas fueron por este motivo. De hacer paro hasta dos veces en el trimestre continuará pudiendo acceder a este plus. Señaló que la idea no es ir contra el derecho a huelga: “El gremio dice que lo que se establece en el presentismo es que la gente no vaya al paro y en todos los gremios donde hay presentismo hay paro, un ejemplo de ello es el Petrolero, Comercio o el Bancario”.

