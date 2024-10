Construcción alternativa: el peronismo cordobés rechazó el “ensayo desesperado” de Cristina Kirchner para presidir el PJ

Escuchar

CÓRDOBA.- A horas de que Florencio Randazzo renunciara al Partido Justicialista tras el mensaje de Cristina Kirchner en el que se mostraba “dispuesta” a asumir la presidencia partidaria, la senadora nacional Alejandra Vigo le respondió en sus redes sociales: “El peronismo de Córdoba hace años que no participa de la vida interna del PJ nacional porque somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo. No lo hicimos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la Nación violento e incapaz elegido por Cristina ”. La legisladora es también la esposa de Juan Schiaretti, a quien Randazzo acompañó como candidato a vice cuando se postuló a la presidencia.

Desde hace unos meses el cordobés está trabajando para construir una fuerza alternativa. Logró que “Hacemos por Argentina” se constituya en las diferentes provincias y viene manteniendo reuniones con dirigentes del radicalismo, de Pro y del peronismo no kirchnerista. Por ahora, no hablan de candidaturas, sino de “liderar” la construcción del espacio.

El peronismo de Córdoba hace años que no participa de la vida interna del PJ nacional porque somos un distrito en el que nada tenemos que ver con el kirchnerismo.



No lo hicimos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la Nación violento e incapaz elegido por… — Alejandra Vigo (@alevigo) October 8, 2024

Vigo planteó que el peronismo cordobés no cambiará su posición ahora “en este ensayo desesperado que quiere ejecutar CFK”. En ese contexto, subrayó que cuando fue presidenta “dinamitó los canales de diálogo y la buena convivencia entre los argentinos, profundizó una grieta que le hizo tanto daño al país y contribuyó a este presente de pobreza”.

“Para los peronistas de Córdoba lo importante no es la rosca política, sino la gestión orientada a la producción y el trabajo en la provincia y en el país”, cerró la senadora.

En el mismo sentido se expresó Manuel Calvo, exvicegobernador y actual ministro de Gobierno de Martín Llaryora. “El peronismo de Córdoba nunca permitió que el kirchnerismo se apropie de nuestras ideas, de nuestros valores”, afirmó en la red social X, para completar, trazando una línea frente al kirchnerismo y los libertarios: “El peronismo de Córdoba hace, produce y genera oportunidades. Somos un modelo productivo, industrial, turístico, empresarial y agroexportador . El peronismo cordobés trabaja para que nuestra provincia siga creciendo, siga incrementando su superávit fiscal y primario , siga avanzando y siga fortaleciendo la articulación público-privada que nos permite generar más empleo”.

El peronismo de Córdoba hace, produce y genera oportunidades. Somos un modelo productivo, industrial, turístico, empresarial y agroexportador. Al peronismo nosotros no lo recitamos, lo ejercemos en cada decisión de gestión. Acá está el boleto metropolitano para los trabajadores. — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) October 8, 2024

Por su parte, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, muy allegado a Schiaretti, abundó: “El peronismo de Córdoba fue el único ileso de la colonización k. Nos mantuvimos y construimos en torno a la idea de que el peronismo es Producción y Trabajo. Así lo hizo De la Sota; así Schiaretti y hoy Martín Llaryora”.

En X, añadió que “un dirigente tiene el derecho y el deber de permanecer en su puesto cuando tiene todavía qué aportar. No cuando ha sido parte fundamental de todo lo que nos trajo hasta aquí, hasta esta profunda crisis”, en alusión a Cristina Kirchner. Y completó, contra la intención de la expresidenta de encabezar el PJ: “Sin una mínima autocrítica, con las consignas de siempre. ¿Por qué el peronismo debería confiar en Cristina? La triste realidad de los argentinos no se resuelve con consignas. Otra vez NO con las consignas. Es hora de hacer un país normal”.

Randazzo, ayer, cuando difundió una imagen de su renuncia al PJ, sostuvo que Cristina Kirchner busca convertir al peronismo en “una monarquía”, que no tiene “el más mínimo pudor” y la señaló como responsable del gobierno de Alberto Fernández, al que calificó como “el peor desde el retorno de la democracia”.

Desde el círculo chico de Schiaretti, que viene colaborando con Randazzo y recorriendo diversos puntos del país, indicaron a LA NACION que, hasta el momento, “hay muy buena recepción” a las propuestas. “Muy buen clima entre varios gobernadores que, claro, no pueden salir hoy a romper lanzas con algunos de sus referentes”, apuntaron.

Randazzo, Schiaretti y Llaryora, durante las elecciones generales de 2023

La semana pasada, Schiaretti se reunió con el santafesino Maximiliano Pullaro. Conversaron sobre temas de la agenda nacional y coincidieron en el potencial productivo de las dos provincias. El cordobés llegó a Santa Fe para compartir panel con el diputado radical por provincia de Buenos Aires Facundo Manes. Antes había estado con Julio Zamora, intendente de Tigre y de Unión por la Patria, a quien fue a ver con Randazzo.

El excandidato a presidente viene dando charlas en universidades y en foros empresarios. Su planteo es una continuidad del que hizo en la campaña electoral de 2023: subraya la necesidad de un movimiento político “racional, que respete la institucionalidad y que trabaje por la producción”. Apunta a la “avenida del medio”.