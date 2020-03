El Gobierno estableció un protocolo para quienes regresan al país en los vuelos especiales Fuente: LA NACION

La extensa travesía de los argentinos varados en el exterior para regresar al país no se termina una vez que pisan el aeropuerto de Ezeiza. Los pasajeros deben atravesar varios pasos y controles más antes de poder llegar a sus hogares, en un protocolo coordinado entre las autoridades de Salud, Seguridad, Transporte, Migraciones y Cancillería .

El Gobierno estableció que quienes lleguen al país en un avión dispuesto para repatriar argentinos deben someterse a una revisión sanitaria a cargo del Ministerio de Salud apenas llegan al aeropuerto, para determinar si presentan síntomas que puedan ser compatibles con el coronavirus .

La Dirección Nacional de Emergencias le toma a todos la fiebre , el síntoma más importante de la infección. En caso de que tengan temperatura, se los aísla inmediatamente en el aeropuerto y son trasladados a un establecimiento para permanecer apartados completamente hasta que estén listos los análisis de sangre que indiquen si están infectados o no con Covid-19 . La Gendarmería colabora con los traslados de este grupo.

Así ocurrió ayer, por ejemplo, con el vuelo 1241 proveniente de San Pablo, en el que viajaban 172 pasajeros y seis tripulantes. Por presentar síntomas, tres de ellos fueron aislados en un hotel cerca del aeropuerto.

Además de los pasajeros aislados, las autoridades de Sanidad rastrean a quienes estuvieron en contacto estrecho con esas personas . Por ejemplo, los que viajaron en los asientos adyacentes en el avión o aquellos que interactuaron con los presuntos infectados durante el vuelo. Por prevención, estas personas también deben quedar a disposición de las autoridades, lo que generó quejas en las últimas horas.

Declaración jurada

Por el contrario, en caso de que el pasajero esté asintomático, podrá continuar el camino. Marina Cardelli, presidenta de Cascos Blancos, explicó en diálogo con LA NACION que todos los pasajeros deben firmar una declaración jurada al atravesar Migraciones.

"Los argentinos y argentinas se comprometen a hacer una cuarentena obligatoria de dos semanas porque vienen de países de circulación del virus. Si no hacen la cuarentena son un peligro para la gente que quieren y para todos nosotros", explicó.

Los pasajeros deben indicar en el documento la dirección exacta de donde harán la cuarentena. Una vez cumplido el trámite, los repatriados pueden comenzar el traslado, que es supervisado por las autoridades dependiendo de cómo tienen previsto viajar a sus hogares.

En caso de que no puedan salir del aeropuerto, ya sea por tener otro vuelo hacia el interior, por tener que trasladarse al Aeroparque o por haber perdido otro vuelo, Cascos Blancos se encarga de recibir y desinfectar con frecuencia a todos los que se queden en el aeropuerto . "Además de venir muy cansados, muchos tienen que quedarse mucho tiempo ahí. En todo ese tiempo aportamos para que tengan la protección necesaria. Desinfectamos permanentemente las cosas de uso permanente, les damos barbijos y les decimos que se laven las manos cada hora", agregó Cardelli.

Traslados

Transporte y Cascos Blancos se encargan de los traslados según el caso. La intención es minimizar al máximo el número de pasajeros que usen transporte público.

En el caso de Cascos Blancos, dependiente de la Cancillería, se provee el traslado hacia la zona de la Avenida 9 de Julio y a Aeroparque para quienes no pueden trasladarse por sus propios medios. En ese trayecto, se los capacita acerca de cómo deben comportarse durante la cuarentena, en qué consiste el distanciamiento social, qué deben hacer al llegar a sus hogares, cómo desinfectarse a ellos mismos y a su equipaje y cómo comportarse con la gente con la que conviven.

"Es imposible llevar a todos a sus casas. Si llegan a tomarse transporte público lo harán desinfectados y sabiendo las medidas de alejamiento social y que no tienen que tocar nada", dijo Cardelli.

Además de la capacitación para los pasajeros, las autoridades también brindan información a los familiares que van a buscar a los pasajeros al aeropuerto.

Una vez que llegan a sus casas, los repatriados quedan dentro del mismo grupo de control que al que está sujeto el resto de la población.

El proceso se replica con todos los pasajeros que regresan al país en vuelos especiales, ya sea de Aerolíneas Argentinas o de empresas extranjeras.

"La ruptura de la cuarentena es un delito tanto para los extranjeros como para todas las personas que no cumplan servicios esenciales. Es importante que quienes no tengan una tarea esencial se queden en su casa. No solamente para protegerse a sí mismos; se trata mucho más de cuidar a los demás, de cuidar al sistema de salud y que el virus no circule. Esta pandemia nos obliga a todos y a todas a cuidar al colectivo", recordó la titular de Cascos Blancos.