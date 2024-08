Controlar la prueba: la Justicia busca extraer los videos y fotos de Fabiola Yañez desde su celular en España

Escuchar

Mientras en la Argentina avanzan las declaraciones de testigos por la denuncia de agresiones del expresidente Alberto Fernández a su exmujer, Fabiola Yañez, el fiscal federal Ramiro González busca extraer directamente del celular de la ex primera dama los videos y fotos con las evidencias de esas agresiones.

Es que, por ahora, es la querella de Yañez, asesorada por la abogada Mariana Gallego, la que viene incorporando la prueba, a cuentagotas . Primero presentó dos fotografías, una del 11 de agosto, con un moretón en un ojo, y otra con evidencias de moretones en los brazos, como si huera sido zamarreada. El viernes, por su parte, presentó un escrito y un video que muestra a Yañez tratándose un moretón en el ojo. Ese último video es del 22 de junio pasado, dicen allegados a la ex primera dama, lo que probaría que hubo golpes en dos meses. De los chats y de la declaración de Yañez surge además que podría haber sufrido otros golpes en julio.

No es menor esta diferencia, ya que la acusación que pesa sobre Fernández es por lesiones leves y lesiones graves, doblemente agravadas . Pero, si se prueba que hubo diversos hechos, las eventuales penas por cada uno de ellos se sumarían, lo que expone al expresidente a una grave condena.

La abogada de Fabiola Yañez, Mariana Gallego, al salir de la audiencia en el consulado argentino en Madrid Facundo Pechervsky - LA NACION

Este lunes, el fiscal González le tomará declaración testimonial a Daniel Rodríguez, el exintendente de la quinta de Olivos. Rodríguez es un testigo clave porque pudo haber visto u oído alguna agresión. Todavía ningún testigo dijo que vio a Alberto Fernández pegarle a su exmujer . Los testigos afirmaron que supieron por boca de Yañez sobre los ataques y algunos de ellos vieron las fotos.

Por eso es clave el relato de Rodríguez. Entre los investigadores crece la idea de que de esa declaración pueden surgir los nombres de nuevos testigos para ser citados a declarar. En el momento de las agresiones denunciadas, en la quinta de Olivos trabajaban unas 80 personas, en turnos rotativos. La Justicia busca determinar quiénes pudieron haber estado trabajando en el momento en que supuestamente las fotos y videos señalan que se produjeron agresiones . Lo mismo si Rodríguez puntualiza algún hecho de violencia.

Daniel Rodriguez, amigo, exchofer de Alberto Fernández e intendente de la quinta de Olivos entre 2019 y 2023 Enrique García Medina

Además, se está trabajando para concretar la declaración de la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo, que vive en España con su hija, para ver si ratifica las denuncias y determinar si presenció alguna de estas agresiones.

El fiscal González está analizando cuál es la mejor manera de formalizar esta declaración testimonial, si a través de un exhorto, vía Cancillería, a la Audiencia Nacional de Madrid, o mediante un convenio de colaboración con Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, una red de fiscales.

La idea es que esa declaración se dé “cuanto antes”, dijo una fuente del caso. Si se concreta este mecanismo de la red de fiscales, también se buscará que la se pueda realizar directamente en España la extracción de datos del teléfono celular de Yañez.

María Cantero llega a los tribunales de Comodoro Py por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández Ricardo Pristupluk

Es una manera de empezar a controlar la prueba. Y es una forma de acceder de manera completa a esos registros. La fiscalía espera esta semana disponer la realización de nuevas medidas de prueba, más allá de los nuevos testigos que dijo la abogada Gallego que presentará para respaldar la denuncia de su clienta.

Allegados a la querella dijeron que no cuentan con el aparato de teléfono en sí –Yañez afirmó haberlo extraviado–, pero que tiene los mensajes de WhatsApp disponibles en “la nube”. Pero el fiscal busca acceder de todos modos a esa información para conocer la evidencia completa, con los metadatos de cada imagen, y no a un copia de pantalla, como hasta ahora se vio en los mensajes enviados al chat de María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández.

También son copias de pantalla las pruebas agregadas por la querella, con nuevos diálogos entre Yañez y Fernández donde el expresidente busca frenar el escándalo proponiéndole a su exmujer que firme un comunicado conjunto, negando toda agresión.

Yañez presentó este viernes en la Justicia un nuevo video de ella con un moretón en su ojo derecho. Se trata de una grabación de su cara, en primer plano, en la que se la ve aplicándose en torno al ojo una esfera refrigerante, que normalmente se utiliza para descongestionar y reducir hinchazones.

Este nuevo video, acompañado por una foto similar, fue aportado por la ex primera dama junto a un escrito que presentó en la fiscalía. Fuentes cercanas a la ex primera dama dijeron a LA NACION que este video sería del 21 de junio de 2021.

La primera testigo del caso en declarar fue la periodista Alicia Barrios Ricardo Pristupluk - LA NACION

Otra foto que está en la causa desde hace más de un mes muestra en el mismo ojo un moretón similar, pero más grande. Esa foto es una imagen que Yañez le había enviado a María Cantero, histórica secretaria privada de Fernández, el 13 de agosto de 2021. Ese día le mandó otra foto con un moretón en un brazo y capturas de un presunto diálogo vía chat con Fernández en el que Yañez le recriminaba ataques reiterados.

Cantero declaró ayer en los tribunales de Comodoro Py y ratificó que la ex primera dama le había enviado todas estas imágenes en 2021, en el contexto de una serie de mensajes en los que Yañez le reveló que Fernández le pegaba. Es importante porque da fe de que recibió esos mensajes contenidos en capturas de pantalla.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración de ayer, Cantero dijo que se sorprendió “muchísimo” cuando Yañez le contó lo que estaba viviendo.

El fiscal Ramiro González en Comodoro Py Enrique García Medina

Aquellos chats que Yañez le envió a Cantero en 2021 fueron encontrados por el juez Julián Ercolini cuando revisaba el contenido de las comunicaciones de la exsecretaria de Fernández en el marco de otra causa, el caso por presunta corrupción con los seguros de entidades públicas, un expediente en el que Cantero está imputada, acusada de haber hecho gestiones ilícitas para su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.

Como los chats de Yañez no estaban relacionados con el objeto de aquella investigación, pero podían dar cuenta de otro posible delito, Ercolini los separó y se comunicó con la ex primera dama para preguntarle si ella quería impulsar una causa penal, para que se investigaran estas presuntas lesiones. Ella dijo primero que no, pero luego cambió de opinión: denunció al expresidente y lo acusó de lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas.