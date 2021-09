Corach no quiere una oposición dura

Después de haber sido uno de los principales “duros” de la década menemista, Carlos Corach estrenó su cargo como senador de la oposición con un guiño al presidente Fernando de la Rúa: “Hay que darle un crédito esperanzado al Gobierno”.

Al ex ministro del Interior, operador político del ex presidente Carlos Menem, le costará acostumbrarse a la Cámara alta. "El ritmo legislativo es distinto, pero tengo que aprender", dijo en una entrevista a pocos días de haber dejado la Casa Rosada.

Cuando La Nación pidió al ex titular de Interior concertar el encuentro, poco antes de que jurara como senador nacional del PJ por la Capital, sacó del bolsillo su agenda: dos hojas blancas con pocos casilleros ocupados. "Ahora tengo más tiempo y menos trabajo", se rió.

El flamante senador ya se acomodó en un despacho de la Cámara alta, donde conserva la foto de Menem con la banda y el bastón presidenciales. Apenas está conociendo a sus nuevos colaboradores y a los mozos que le sirven café.

"Estoy dispuesto a defender todos los aspectos del gobierno menemista en el Senado", afirmó. Está más distendido y ahora se tomará unas vacaciones en Europa. Antes de irse llamó a Menem a Anillaco y le contó cómo fue su ingreso en el Senado.

-¿Qué le dijo a Menem?

-Que todo salió bien. El Senado es una importante posición política para cualquier hombre que dedicó su vida a la política.

-¿Cree que se va a adaptar?

-Soy de adaptarme. Además tengo el consejo de los senadores veteranos, que van a ayudar ubicarme.

-¿Qué extraña del poder?

-Nada. ¿Sabe lo que implica levantarse y estar atento a lo que pasa en el país hasta que uno se acuesta? Uno nunca sabe con qué se levanta y con qué se acuesta. Cualquier conflicto es su problema.

-¿Se arrepintió de que su última imagen como funcionario fue con un sombrero mexicano y rodeado de mujeres exuberantes?

-No. Fue una nota simpática que me hicieron los periodistas. Disfruté mucho ese momento.

-Después de las elecciones, el bloque del PJ quedó dividido, ¿cree que habrá una fractura?

-No.Yo no percibí la división. Eso fue antes de las elecciones, porque algunos se alinearon con Duhalde.

-¿Cómo funcionará el PJ como oposición? ¿Menem será el jefe?

-Menem es el presidente del partido hasta el 2003 y en el peronismo nunca hubo dos jefaturas. Siempre hubo una conducción reconocida. Esto es lo que va a ocurrir. También es cierto que en el PJ hay sistemas de poder: uno es el de los gobernadores; otro es el del Senado; y otro, el de Diputados. Todos están coordinados por la conducción del partido, sin ninguna subordinación, sino con el propósito de fijar acciones comunes.

-¿Ahora está coordinado?

-Tenemos pocos días como oposición y necesitamos reacomodarnos. Y en el caso de que la conducción de Menem no sea unánimemente reconocida, si algún sector quiere cambiarla, que convoque a elecciones internas. El presidente Menem (no dice ex presidente) ya me dijo que está dispuesto a hacerlo.

-¿Cómo está el ex presidente?

-Bien, en Anillaco, con sus amigos. Cuando uno está corriendo, sigue y no se da cuenta de lo cansado que está. Y cuando uno para, aparecen el cansancio y las ganas de hacer un paréntesis de las cosas.

-¿Le dolió la salida del gobierno en medio de algunos insultos?

-No. Fue el fin de una etapa y se siente el peso.

-¿Cómo jugará usted en el proyecto Menem 2003?

-Todos los políticos de primer nivel tienen un proyecto para el 2003. Hay que procesar la derrota. Pero yo soy un soldado de Menem y ratifico mi absoluta e irrestricta fidelidad.

Palabras de guerra

Corach utiliza el lenguaje de la guerra para decir que va a ser "un senador raso". Y agrega: "Soldado oficinista clase 35".

Sin embargo, en el peronismo nadie se imagina a quien fue (y probablemente será) una de las primeras espadas de Menem ubicándose último en la trinchera del bloque del PJ.

El senador por la Capital se incorpora en la bancada mayoritaria en un momento de delicados equilibrios.

El sector menemista liderado por los dos Eduardo, Menem (La Rioja) y Bauzá (Mendoza), pugna por ocupar los espacios de poder que fueron acaparados por la actual conducción del duhaldista Augusto Alasino (Entre Ríos).

Los menemistas saben que, aun siendo minoría interna, tienen en sus manos un arma potente: cerrar acuerdos con la Alianza por fuera de la bancada y así facilitar el quórum que le es esquivo a la coalición UCR-Frepaso.

El ex ministro del Interior, que tendrá un alineamiento automático con este grupo, se sentó en su banca evitando cualquier pronunciamiento sobre las peleas internas del bloque y haciendo gala de un bajo perfil.

No irrumpió en el Senado como podía esperarse de un hombre acostumbrado a los resortes del poder. Al contrario, afirmó que se someterá a la disciplina partidaria y se puso a disposición de sus compañeros del PJ "para que me usen en lo que consideren necesario".

"En la vida política, las cosas hay que aprenderlas y después actuar. No creo que esto opaque lo que hice ni que sea en desmedro mío", reflexionó.

Debido a su experiencia en tejer acuerdos, algunos legisladores justicialistas reservan a Corach un papel protagónico en la negociación permanente con la Alianza. El lo niega.

-El PJ ¿va a colaborar con el nuevo gobierno con hechos?

-La colaboración no reside en ocultar lo que uno piensa o votar en lo que uno no cree, sino en abrir un crédito al Gobierno para que pueda alcanzar sus objetivos. Si no estoy de acuerdo con una ley, votaré en contra, pero no dejaré de dar quórum.

-¿Un crédito de cuánto tiempo?

-No hay plazos determinados. Lo que digo es abrir primero un crédito de convivencia esperanzada en lo que van a hacer. Ganaron, bueno, que ahora gobiernen. El PJ no va a poner palos en la rueda.

-En el PJ dicen que la convivencia se mantendrá hasta marzo...

-No hay que ser un lince para darse cuenta de que el plazo no es eterno. Cuando se acerque el proceso electoral del 2001, la situación política va a ser más controvertida.

-¿Camina por la calle?

-Sí.

-¿Lo insultaron?

-No, porque siempre caminé por la calle. No le digo que se paran para aplaudirme, pero me saludan con respeto o son indiferentes. Nunca me agredieron.

-¿Buscó ser senador para tener fueros?

-No busco tener impunidad porque no tengo causas pendientes.

María Fernanda Villosio Paola Juárez

