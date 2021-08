Córdoba: una precandidata a diputada empapeló el Banco Nación con billetes de 10 pesos

La inflación en la Argentina en julio fue del 3%, lo que llevó el dato interanual a 51,8%. En este contexto, Fiona Cavazzon, de 25 años, -la quinta precandidata a diputada nacional- de la lista Sumar, el frente cordobés de Juntos por el Cambio, realizó una llamativa intervención para alertar sobre la suba de precios en el país.

La militante de UNO, el partido evangélico que se sumó a la propuesta que lidera Javier Bee Sellares, utilizó billetes de 10 peses para empapelar las puertas de una sucursal del Banco Nación en la capital cordobesa.

“Personalmente pegué billetes en las dos puertas del banco para demostrar lo que causa la inflación”, dijo Cavazzon, en un video que difundió en las redes, y remarcó: “Es una manera gráfica y brutal de mostrar como el peso argentino cada vez pierde más valor”.

Con un billete entre los dedos y parada delante de su intervención que llenó de divisas con el rostro del prócer Manuel Belgrano la sucursal ubicada en avenida Colón 2152, Cavazzon detalló que una de las inspiraciones para su acción vino del economista Manuel Adorni.

“Como decía el economista Manuel Adorni en uno de sus tuits, es más barato empapelar una pared de tu casa con billetes de $10 que con vinilo”, aseguró la precandidata, quien precisó: “El cálculo es más o menos el siguiente: 5 metros cuadrados de vinilo cuestan aproximadamente $5385. En cambio, cinco metros cuadrados de billetes de $10 pesos son $5100”.

Y concluyó: “Solo te pido que este 12 de septiembre saquemos a este gobierno de todos lados”.

Inspiración

“Me saltó la ficha el día que fui a pagar al delivery y tenía mucho cambio, o sea billetes de $10, y no llegué. Ahí me di cuenta que no vale nada”, dijo, en diálogo con el medio cordobés La Voz. “Entonces pensé que había que hacer un video empapelando las puertas del Banco, las de vidrio”, agregó.

En este contexto, la joven candidata detalló que realizó la intervención un lunes feriado, para así evitar molestar a los trabajadores del establecimiento. “Cuando hago videos pienso que no tiene que molestar a nadie ni interrumpirle el trabajo a nadie”, dijo.

