Cornejo reclama que se habilite el arribo de vuelos internacionales a Mendoza

El diputado nacional y titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, reclamó al Gobierno nacional que los vuelos internacionales puedan arribar al aeropuerto de Mendoza, al igual que lo hacen a Ezeiza. También pidió la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor.

“¿Por qué los vuelos internacionales pueden llegar a Ezeiza y a Mendoza no? Vacunados y con PCR negativo, los turistas podrían ingresar”, dijo en su cuenta de Twitter el diputado, y aseguró que “el sector está preparado con todos los protocolos”.

“Le pido al gobierno nacional que permita la apertura de vuelos internacionales y del Paso Cristo Redentor para el ingreso al país de turistas hacia Mendoza”, agregó.

Le pido al gobierno nacional que permita la apertura de vuelos internacionales y del Paso Cristo Redentor para el ingreso al país de turistas hacia Mendoza. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 12, 2021

En línea con lo sostenido por Cornejo, la semana pasada la diputada radical Pamela Verasay acuso de “discriminación” contra la provincia de Mendoza al jefe de Gabinete Santiago Cafiero durante su exposición en el Senado sobre la marcha del gobierno.

“¿Cuál es el criterio que usa el Gobierno para distribuir recursos discrecionales?”, preguntó la legisladora, y añadió: “En tema Covid-19, no alcanzamos a recibir 4 puntos de coparticipación. Si hablamos de asistencia financiera no reembolsable a mí me gustaría saber por qué a la provincia de Buenos Aires le regalaron 100.000 millones de pesos, o a La Rioja, 10.000 millones no reembolsables. Y si hablamos de los reembolsables, me gustaría saber por qué Tucumán o Chubut recibieron el doble de lo que se le autorizó a mi provincia”.

Sobre esa acusación, el jefe de Gabinete sostuvo que la provincia de Mendoza no es discriminada por el Gobierno nacional y que plantear esa idea es “un error que busca un beneficio electoral” y detalló los ATN que recibió la provincia. Luego, chicaneó: “Hasta incluso incumplen medidas de cuidado y después nos piden respiradores y vacunas que la misma provincia podría comprar y no compra”.

