El funcionario porteño, molesto por la circulación de vehículos

25 de marzo de 2020 • 07:37

Esta mañana el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, habló sobre el acatamiento de la cuarentena en la Ciudad y si bien destacó el porcentaje en que bajó el uso del transporte público, se mostró molesto por el tránsito en los accesos durante las primeras horas del día.

"Lo de esta mañana no es positivo. Cuando me pongo a mirar ahora lo que está pasando en el alto tránsito de la General Paz, en los accesos, veo que no va en línea con lo que necesitamos", dijo en diálogo con radio Mitre .

Noticia en desarrollo