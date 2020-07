Alberto Fernández respondió preguntas luego del anuncio de la nueva fase de la cuarentena Crédito: Presidencia

En el marco de la conferencia de prensa por el anuncio de una nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus , Alberto Fernández hizo un llamado al diálogo, aunque fue más que nada un mensaje a la interna que se abrió en el Frente de Todos.

"Tenemos (en nuestra coalición) opciones a veces distintas, pero para mí el diálogo es el camino, a veces me acusan de dialoguista", señaló el Presidente. Fue una respuesta sutil a todos los frentes de conflicto interno que se le abrieron en los días recientes, ya sea por su convocatoria a los empresarios para reconstruir el país por los coletazos de la pandemia como por la postura oficial sobre la situación en Venezuela.

"Ayer escuché a Lula decir que un director de orquesta tiene que hablar con todos sus músicos. Hay que atender a los que peor están", insistió el Presidente, y añadió: "Hay muchas especulaciones de los que dicen entender la política y son solo especulaciones. Me encanta que el Frente de Todos no tenga una voz única porque en la diversidad somos más fuertes". Por último, remarcó: "Pero si alguien quiere que deje de dialogar, no lo va a lograr".

Esta semana, una carta difundida por Hebe de Bonafini causó un cimbronazo interno en la coalición gobernante. Tal como informó LA NACION, el revuelo se debió no solo al lugar simbólico que Bonafini ocupó en la construcción cultural e ideológica del kirchnerismo, sino porque dentro del propio Gobierno se teme que esas palabras destempladas hayan sido un latigazo movido por la mano de Cristina Kirchner.

No fue solo Bonafini la que lanzó el "fuego amigo". Otros referentes de derechos humanos cercanos a la Casa Rosada, exfuncionarios y recién llegados al mundo kirchnerista redoblaron últimamente sus críticas y cuestionamientos hacia el presidente Alberto Fernández por su reciente reunión con empresarios y el rumbo de la política de seguridad.

Desde el entorno de Fernández aseguran que busca contener las internas y apuntar al diálogo. El propio Presidente respondió la carta con tono conciliador y le aseguró a la dirigente de derechos humanos: "Todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos". La respuesta de Fernández fue apenas unas horas después del desafiante mensaje de Bonafini.

Venezuela

También hubo cortocircuitos sobre la postura que el Gobierno manifestó en la ONU sobre la violencia en Venezuela. El representante de Alberto Fernández ante la ONU, Federico Villegas, mostró su preocupación respecto del nuevo informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la organización Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, que denuncia torturas, falta de independencia judicial y violencia en Venezuela.

En el entorno de Fernández, sin embargo, afirmaron que ese pronunciamiento no implica un giro en la postura hacia el régimen venezolano, debido a que la Argentina seguirá rechazando una intervención externa a Caracas.

La postura oficial en la ONU generó un tenso cruce entre el Presidente y el periodista Víctor Hugo Morales, que dijo que el Gobierno "dio un paso desilusionante".