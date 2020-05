Alberto Fernández durante el discurso en el que anunció la cuarta fase del aislamiento por el coronavirus

Ante las versiones sobre su estado de salud, el presidente Alberto Fernández dijo que está "espléndido", y aclaró: "No me sometí a ningún testeo".

Así lo expresó en el discurso que brindó desde la Quinta de Olivos, donde anunció que el país, con excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ingresó en la cuarta fase -"reapertura progresiva"- del proceso de aislamiento decretado por el coronavirus.

"Yo sigo los protocolos de todos, lo veo a Horacio [Rodríguez Larreta] y pegamos el codazo, qué vamos a hacer, no tengo solución... Y lo veo a Axel [Kicillof] y le pegamos el codo", bromeó. "Lamento no poder abrazar", dijo, y destacó que hoy fue el cumpleaños de la vicejefa de gabinete, la economista Cecilia Todesca. "Pudimos cantarle el feliz cumpleaños a la distancia, pero no pudimos expresarle todo nuestro cariño".

En ese sentido, el mandatario dijo que tiene todos los cuidados que debería tener la sociedad para cuidarse del coronavirus, y contó que todo quien ingresa a la Residencia de Olivos debe hacerse un control para medirse la fiebre y utilizan barbijo. "Nos cuidamos muchísimo. Gracias por preocuparte, pero estoy muy bien", le contestó al periodista que le había consultado por su estado de salud.

Durante la conferencia de prensa, Fernández estornudó en una oportunidad, lo que generó comentarios en la sala.