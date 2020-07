Antonio Laje criticó al gobierno tras el operativo en puente la Noria (América TV)

El conductor del noticiero de América, Antonio Laje, cuestionó al gobierno nacional por su gestión de la crisis por la pandemia y las largas demoras en los retenes por los controles vehiculares, mientras las cámaras del programa mostraban las filas interminables de autos que se formó en puente La Noria, uno de los accesos a la Ciudad más concurridos .

"Acá tenes médicos que tienen que llegar al quirófano, tenes personal de seguridad, gente que tiene que entrar a su trabajo. Busquen otra forma de hacer las cosas", reclamó el periodista al ver el estricto control policial que se llevó a cabo en esa zona.

"No es lógico que pase esto. No es sano. Hace cien días que estamos sin laburar. Hace cien días que estamos bancando esto. Busquen otra solución. Háganle las cosas más fáciles a la gente. Más allá de que tienen que controlar, busquen otro mecanismo. Pongan controles aleatorios en otros lados. Piensen. Algo se les tiene que haber ocurrido diferente", agregó, dirigiéndose a los funcionarios públicos.

Las críticas del conductor fueron escalando: " No tienen ni idea de nada. Van haciendo las cosas a los ponchazos. No tienen plan A, plan B, plan C, no tienen alternativas. Ustedes no pueden estar todo el tiempo perjudicando a la gente. ¿Qué otra cosa se les ocurrió en cien días?".

"Pónganse un poco en el lugar de la gente, que hace cien días muchos no trabajan. Muchos están tratando de ver cómo sobreviven", reclamó Laje . "Lo que pasa es que ustedes, los que deciden, cobran el sueldo todos los meses. No se les movió nada de su estructura económica. Pónganse de este lado, de la gente que tiene que trabajar".

La palabra oficial

Después de hablar con el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fucks, quien defendió el operativo de control policial, el conductor de Buenos días América y su equipo volvieron a seguir la situación desde el puente La Noria, en donde ya

"Lo escucharon a Fucks, acá hay una idea concreta de complicarte para desalentar. Lo que pasa es que hace cien días que estamos así. No necesitamos que nos compliquen las cosas. Necesitamos que piensen otras soluciones, otras alternativas", agregó.

"Nos encantaría que las fuerzas de seguridad estuviesen ocupadas en otras cosas también, porque no está fácil la situación en la calle", manifestó Laje.