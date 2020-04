En medio de la crisis por el coronavirus, Sergio Massa se distanció del Presidente en temas claves del debate público, como los gastos de la política, el proyecto de impuesto a las grandes fortunas y, ahora, las liberaciones de presos Fuente: Télam

Con toda la atención de la política puesta en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner , el tercer socio en importancia del Frente de Todos, Sergio Massa , desarrolló sin estridencias un juego que pocos practican en el oficialismo. A lo largo del último mes, el diputado se diferenció del Presidente en cuestiones clave del debate público.

El recorte de los gastos del sistema político, el proyecto para cobrar un impuesto a las grandes fortunas y la necesidad de otorgar prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles ante el avance del coronavirus encontró a Massa y Fernández en veredas opuestas. Pero lejos de reprocharle esos gestos de diferenciación, en la Casa Rosada validan los matices que marcó el presidente de la Cámara de Diputados. Al menos por ahora.

"Dio las opiniones que siempre tuvo sobre esos temas, pero se cuida de no confrontar ni sacar los pies del plato. Si es en ese tono, está bien que se expresen diferencias en una coalición heterogénea como la nuestra", dijo a LA NACION un ministro de relación estrecha con el Presidente. "No cede protagonismo y protege lo suyo. Pero juega bien, siempre a favor del Gobierno", opinó otro funcionario con despacho en la Casa Rosada. "Cada uno tiene libertad para opinar sin putear al otro. Son espacios que integran un frente y Alberto conduce esa diversidad, que está bastante articulada", dijo otro ministro, consultado por LA NACION .

Los tres rechazaron que el Gobierno esté apelando al "modelo Carrió", de construcción de una oposición interna, dentro del oficialismo, que sirva para ampliar los márgenes de la coalición y contener a diversos sectores de la sociedad. "Somos mucho más homogéneos que Carrió con el resto de Cambiemos. Con Sergio no hay diferencias, me parece que son matices políticos", analizó un albertista de la primera hora.

La última y más clara diferencia entre el jefe del Frente Renovador y Fernández se dio esta semana, en torno del debate por las prisiones domiciliarias que favorecieron a personas detenidas en cárceles federales y provinciales, para evitar una ola de contagios por la pandemia del coronavirus. "La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con mucha facilidad, hay también gente que tiene factores de riesgo", declaró el Presidente el lunes, en respaldo a las decisiones de los jueces, y advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho una recomendación en el mismo sentido a los países.

Solo unas horas después, Massa marcó un contraste. "Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", sostuvo, en declaraciones radiales. En el Gobierno remarcan que el tema forma parte de la agenda de Massa desde hace años. Un ministro advirtió incluso que era necesario mostrar un matiz en ese punto. "Con lo de la cárceles hay que ser muy cuidadosos. No se puede liberar a nadie detenido por crímenes de género que no haya cumplido pena, o crímenes violentos", dijo.

La primera diferencia que expuso Massa fue durante el debate del recorte de los gastos del sistema político, a fines de marzo. Ante la ofensiva de la oposición, que envió una carta a Fernández para que se redujeran un 30 por ciento los sueldos en los tres poderes del Estado, el presidente de la Cámara de Diputados redobló la apuesta y propuso un recorte del 40 por ciento en las dietas legislativas. El Presidente rechazó en varias oportunidades la conveniencia de recortar salarios y le atribuyó a la idea una motivación "antipolítica".

En el bloque de diputados del Frente de Todos también analizan el tema de manera contemplativa. "Sergio estuvo muy bien, hizo retroceder a la oposición", evaluó un dirigente de La Cámpora, que se mostró muy conforme con la convivencia con el jefe del Frente Renovador.

Dos semanas más tarde, Massa volvió a diferenciarse, esta vez, al hablar del impuesto a las grandes fortunas. Fue justo un día después de que el Presidente recibió en la residencia de Olivos a los promotores del proyecto, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. "No hay nada presentado alrededor de ese tema; hace diez días que circulan borradores hasta como fake news. Más allá de la iniciativa que puede tener uno o un grupo, hay un conjunto de ideas que tienen que ver con incentivos fiscales a las empresas. Hay una mesa de coordinación con el Poder Ejecutivo", dijo, al exponer en una charla organizada por la Fundación Mediterránea, una usina del pensamiento liberal.

Para entonces, la Cámara de Diputados ya había tenido varias reuniones virtuales y el Senado, presidido por Cristina Kirchner, se mantenía casi inactivo. En las últimas semanas, las dos cámaras marchan parejas y Massa ya no muestra resistencia al proyecto del kirchnerismo.