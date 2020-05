Los santacruceños podrán volver a ingresar a esta ciudad, cerrada desde el 17 de marzo Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

EL CALAFATE.- A partir de hoy la ciudad que tuvo 34 casos positivos para Covid-19 y que entró en estricta cuarentena el 17 de marzo pasado volvió a abrir sus puertas para el resto de la provincia, en tanto que el intendente Javier Belloni pidió que se autorice la apertura del Parque Nacional Los Glaciares y alojamientos turísticos pidiendo así ampliar lo ya dispuesto por la gobernadora Alicia Kirchner para el resto de Santa Cruz.

La ciudad favorita de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue de las primeras en sufrir la pandemia de la mano de una delegación de turistas franceses que habían llegado aquí antes que se cierren las fronteras del país. La mitad de la delegación quedó contagiada y todos los casos locales fueron vinculados a los turistas extranjeros. Tras 50 días de cuarentena regresaron recuperados a Francia días pasados.

Chantal y Michel Barret recibieron el alta del hospital Samic, de El Calafate

Hoy no hay casos positivos ni en esta ciudad ni en la provincia -que alcanzó a 49 personas, hoy todos fueron negativizados- y según las autoridades médicas locales no hay circulación comunitaria de la enfermedad. Este panorama llevó a la gobernadora Alicia Kirchner a la decisión de avanzar hacia una apertura progresiva de las actividades productivas y recreativas de manera controlada y bajo los protocolos sanitarios, a partir de hoy.

Sin embargo la circulación entre las ciudades de la provincia no fue abierta totalmente, aún es obligatorio circular entre ciudades con los permisos de circulación que extiende la provincia ya sea para regresar a domicilio o bien los exceptuados por razones laborales y personales. Y ya no es necesario cumplir cuarentena cuando se ingrese de destinos provinciales.

Desde que se dictó la cuarentena en El Calafate el pasado 17 de marzo, los ingresos a la ciudad estaban completamente cerrados: ahora las nuevas medidas evitará que hayan pasajeros varados en el portal de ingreso a 10 kilómetros de la ciudad.

El nuevo decreto de Kirchner habilita la actividad comercial relativa al rubro restaurantes, confiterías, servicios de delivery y take away (comidas para lleva) y a la realización de actividades deportivas e individuales al aire libre que no requieran equipamiento o que cuyo equipamiento sea personal, tales como caminata, equitación, golf, running, montañismo y ciclismo, entre otras de similares. No obstante el gobierno aclaró que las actividades deportivas no podrán realizarse en espacios cerrados.

Dentro de estos parámetros, cada municipio puede definir la circulación y la medida de Belloni, de permitir la apertura del ingreso y egreso de El Calafate desde y hacia destinos provinciales sin obligación de cumplir la cuarentena, fue tomada de forma auspiciosa por la alicaída economía local, que el 17 de marzo pasado sufrió un abrupto final de temporada, con la partida de turistas y el cierre de toda actividad turística y comercial.

El municipio pidió la reapertura del Parque Nacional Los Glaciares Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Querol

Por esta razón, la intendencia local solicitó al Comité Operativo de Emergencia provincial conducido por Alicia Kirchner, la apertura del Parque Nacional Los Glaciares y de los servicios de alojamiento: si esto ocurriera se podría reactivar el turismo interno, y también permitir que los turistas que aún están varados en la ciudad, puedan conocer el glaciar Perito Moreno, cerrado desde el 13 de marzo. Sin embargo, la decisión de apertura del PNLG dependerá de la Administración de Parques Nacionales.

Mientras tanto, la autoridades turísticas locales y la Cámara de Comercio que nuclea a gran parte del sector turístico buscan promover a El Calafate, dentro del nuevo esquema del turismo mundial, como una "ciudad segura" que cuenta con una infraestructura médica que permitió, hasta ahora, resolver la crisis sanitaria actual.

La ciudad busca ofrecerse como un destino seguro por su infraestructura médica Fuente: Archivo

Por esta misma razón, todos los sectores vinculados a la actividad turística se encuentran elaborando los protocolos de bioseguridad que se aplicarán en la próxima temporada, aún cuando la fecha de apertura es incierta, dado que la principal afluencia del turismo llega aquí vía aérea y principalmente desde el exterior. Nadie se anima a poner una fecha al inicio de la temporada, que si bien el invierno no es el fuerte de este destino, en octubre suele empezar la temporada alta en tiempos normales.

Por ahora, quienes vengan desde otras ciudades de Santa Cruz encontrarán abiertas confiterías y restaurantes, bajo los protocolos sanitarios vigentes, en tanto que los comercios podrán regresar a sus horarios habituales, que hasta ahora estaban restringido entre las 13 y las 18 horas.