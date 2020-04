Por el coronavirus, el Estado compró sin licitación alimentos que resultaron tener sobreprecios. Quince funcionarios renunciaron tras el escándalo; algunos tenían vínculos con intendentes del Conurbano, sobre todo, con Mariano Cascallares y Martín Insaurralde. Fuente: Archivo

10 de abril de 2020

Los quince funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que presentaron sus renuncias tras el escándalo por sobreprecios en la compra de alimentos en el marco de la emergencia del coronavirus no responden, en bloque, a los intendentes peronistas del conurbano, pero algunos de esos mandatarios locales tienen una fuerte presencia en el área que lideraba Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de la Política Social que debió dejar el cargo.

Esa es la descripción que hacen jefes comunales del sur, el norte y el oeste del Gran Buenos Aires. Y afirman que Mariano Cascallares y Martín Insaurralde , intendentes de Almirante Brown y de Lomas de Zamora, son quienes más nombres colocaron en ese sector caído en desgracia de la cartera que conduce Daniel Arroyo.

"Yo no los puse. Creo que nos quieren englobar a todos los intendentes. No es mi caso, ni el del resto de la primera [sección electoral]", subraya a LA NACION un intendente, ante la pregunta por la influencia de los jefes comunales en el área que conducía Calvo. Detrás de ese funcionario, 14 miembros del equipo pusieron sus renuncias a disposición del ministro. Desde el ministerio afirman que Arroyo las habría aceptado. La fuente consultada agrega que Cascallares e Insaurralde son los mandatarios locales con influencia en el área, diagnóstico en el que coinciden otros intendentes.

Desde otro despacho municipal, un jefe comunal afirma: "No tengo gente ahí; tienen Cascallares e Insaurralde. Nadie discute que en la emergencia se acorten los tiempos para comprar, pero de ahí a que se paguen esos precios". Agrega que la situación "le generó daño al Presidente" y destaca a Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica, de largo recorrido en el ministerio y otro de los que presentaron la renuncia, como "el que sabe ahí, porque es un hombre de territorio".

"De esa área recibí muy poco. A las organizaciones sociales las llenan de alimentos y los intendentes queremos estar al tanto de lo que les dan", resume otro intendente consultado, que coincide en la presencia de alfiles de Cascallares e Insaurralde, pero aclara: "Tener un pedacito de ministerio no sirve para nada. Hay un problema, que es que Arroyo no conduce en ese ministerio". En Desarrollo Social trabajan funcionarios vinculados con los movimientos sociales, con La Cámpora, con intendentes y con Alicia Kirchner, quien fue ministra durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

"Es un loteo de lugares. Cascallares e Insaurralde tuvieron lugares ahí, a mí no me dieron ni uno. Yo no conocía a estos funcionarios, no había un ejercicio cotidiano con ellos", dice a este diario otro importante intendente peronista del conurbano.

Sus pasos por las municipalidades

Seis de los renunciantes tienen pasado en las municipalidades de Almirante Brown y Lomas de Zamora. Calvo fue secretario de Seguridad de Almirante Brown, puesto del que salió en medio de sospechas de corrupción. Entre los funcionarios que renunciaron hay otros exintegrantes del municipio que conduce Cascallares. Son Ignacio Sabaini, quien era coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes en el ministerio y fue subsecretario de Familia y Políticas Socioeconómicas en el distrito, y Gustavo Cassieri, director de Asistencia para Situaciones Especiales del ministerio y exdirector de Defensa al Consumidor de Almirante Brown.

Gastón Lasalle fue secretario de Gobierno de Lomas de Zamora, entre otros cargos; en Desarrollo Social era director de Gestión y Asistencia Urgente. También fueron parte del gobierno lomense, bajo el mando de Insaurralde, el director de Talleres Familiares y Comunitarios del ministerio, Gabriel Giurliddo (fue concejal y subsecretario de Programas Asistenciales en Lomas), y Pedro Procopio, coordinador de Depósito Metropolitano en la cartera de Desarrollo Social y exdirector de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Lomas de Zamora. "Si bien es gente que trabajó en Lomas, ni siquiera estuvo nombrada en Desarrollo. En esto Martín no tiene injerencia, no tiene nada que ver", señala una fuente cercana al intendente de Lomas de Zamora.

En la nómina de los quince funcionarios salientes también figura el director de Ayudas Urgentes, Cristian Escudero, quien fue secretario privado de Juan Pablo de Jesús, exintendente de La Costa. Otro de los renunciantes es Víctor Oviedo, quien fue concejal en Hurlingham, banca a la que accedió junto al actual intendente Juan Zabaleta, en 2013. Oviedo era coordinador de Asistencia a Instituciones no Gubernamentales en Desarrollo Social. Una fuente de confianza de Zabaleta cuenta a LA NACION que con el intendente había solo una "relación política" y agrega que Oviedo iba a trabajar en Desarrollo Social por ser jefe de la organización Movimiento Nacional 26 de Julio.

La mayoría de los funcionarios que renunciaron todavía no tenían sus nombramientos formalizados a través del Boletín Oficial, según pudo saber este medio. Calvo y Montaña eran algunos de los que sí tenían la designación oficializada.