El ministro de Salud porteño anticipó que la posibilidad de volver a fases más restrictivas será responsabilidad de las medidas del gobierno, en cuanto a los testeos, y en última instancia del esfuerzo que haga la ciudadanía respecto a medidas de autocuidado

17 de junio de 2020 • 11:46

Ante el mayor grado de preocupación por el aumento progresivo de casos de coronavirus en la zona metropolitana, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, analizó la situación de la pandemia y anticipó que la extensión de la cuarentena y, sobre todo, la posibilidad de volver a fases más restrictivas será, en última instancia, responsabilidad de la ciudadanía.

"Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena, no hay formato de testeos que haga que la curva no se dispare y por lo tanto no hay manera de evitar volver a la fase 1 de cuarentena. Depende de lo que hagamos como gobierno y lo que haga la ciudadanía. Ahí se juega el partido las próximas tres semanas ", planteó Quirós en radio La Red .

De esta manera, el Ministro dio las claves necesarias que se tienen que cumplir para descartar una marcha atrás en el estado de aislamiento en la Ciudad. "Si logramos tener éxito con el Plan Detectar y la gente hace un esfuerzo complementario tenemos una posibilidad de bajar el R (velocidad de reproducción del virus) debajo de 1 y no hacer más medidas restrictivas" , sostuvo Quirós.

En caso contrario, estimó Quirós que "si la sociedad no puede hacer el esfuerzo, si los testeos no son intensivos o si el conjunto del Area Metropolitana toma una velocidad superior a la que viene tomando. En algún momento tendremos que pedir a la ciudadania un mayor esfuerzo para bajar la curva de manera abrupta o rápida ".

Testeos

Sobre la realización de testeos más intensivos, Quirós manifestó que hace 20 días la Ciudad está evaluando semanalmente al personal de Salud y de las residencias de adultos mayores. "Queremos bloquear la circulación viral en el sistema de salud y en los geriátricos. Una vez por semana vamos a testear a la misma persona hasta que dure la pandemia", informó.

Al día de hoy, el funcionario porteño descartó medidas más duras como las que exige el gobierno de Axel Kicillof. "Tenemos una curva epidemiológica que evoluciona a una velocidad contenida de 1.1", graficó y transmitió una buena señal respecto a lo ocurrido en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires donde el contagio del virus fue muy rápido debido a la situación de hacinamiento que atraviesa su población: "Disminuimos sensiblemente la curva en los barrios populares. El R está debajo de 1. Parece que lo peor allí ya paso".

"En cada semana hay que ver como estamos", evaluó Quirós para determinar que medidas adoptarán en el distrito porteño.