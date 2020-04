El gabinete económico se reunió esta mañana para definir los detalles de las nuevas medidas de contención dispuestas para afrontar la crisis derivada del avance del coronavirus Crédito: Presidencia

"Acá nadie queda excluido", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al explicar ayer en Casa Rosada la incorporación de sectores medios -representados por monotributistas y autónomos- a las medidas de auxilio económico por los efectos derivados de la pandemia del coronavirus . Medidas que habían comenzado por los sectores más desfavorecidos y habían continuado por las grandes empresas.

El heterogéneo universo de 3,6 millones de monotributistas y autónomos -conviven allí profesionales, empleadores cuentapropistas, empleados en relación de dependencia y sectores con ingreso único- era, según reconocen en Casa Rosada, un segmento de la población golpeado por la cuarentena obligatoria que pedía a gritos algún tipo de ayuda. Dirigentes de la oposición, incluso, habían puntualizado en las últimas semanas el "desamparo" en el que se encontraban, pidiendo al Gobierno medidas concretas para ese sector. "Faltan medidas de apoyo a las pymes, a la clase media profesional, los monotributistas, cuentapropistas y autónomos. Todos los que hoy no pueden vender sus servicios, abrir sus comercios ni sus pequeñas empresas y necesitan del Estado", dijo el presidente del bloque macrista de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , durante la videoconferencia del Presidente con titulares de bancadas opositoras, el viernes.

Por eso, para el gobierno de Alberto Fernández , la inclusión de los monotributistas y las pequeñas empresas en el paquete de ayuda ampliado a través del DNU que vio la luz en la noche del domingo equivale a comenzar a pagar "una deuda pendiente" con esos sectores, que figuran entre los más golpeados por la cuarentena obligatoria que responde a la necesidad de combatir la expansión del coronavirus en el país.

"Era una asignatura pendiente", afirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en referencia a la ayuda a esos sectores, incluidos en el decreto que estableció créditos a tasa 0 para monotributistas de todas las categorías, como parte de un paquete que contempla además el pago del 50 por ciento del salario (con un tope de $37.500) a empresas grandes y pequeñas en crisis, suspensión de aportes patronales y un subsidio para desempleados de entre 6.000 a $10.000.

"Son sectores muy sensibles, muy golpeados, el Estado está ahí para acompañarlos con una política muy agresiva que tiene una erogación muy grande por parte del Estado nacional", agregó Cafiero, quien encabezó desde las 10 la reunión del gabinete económico, reunión de la que también participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y los ministros de Economía, Martín Guzmán ; de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , más el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y su par de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont .

Cerca del Presidente defendieron las medidas con algo de autocrítica. "Era un sector que no le habíamos prestado atención hasta ahora porque teníamos otras prioridades, la idea original fue ir de mayor a menor en el ámbito de las empresas. Es una decisión importante, es mucha plata y con el IFE no llegamos a esos sectores. Ahora está cubierta la mayoría del sistema productivo argentino", afirmaron a LA NACION desde un despacho cercano al del Presidente. De todos modos, en la Casa Rosada sostienen la preocupación sobre los sectores informales, a los que les "cuesta llegar", según un asesor presidencial. "Siempre queda gente afuera, sobre todo la gente que no se anotó en el IFE", completaron, en relación al Ingreso de Emergencia de $10.000 que ya está en etapa de cobro y posee un universo general de 8 millones de personas.

En una entrevista con AM810, Cafiero precisó que el nuevo decreto incluye ayuda estatal al "resto de los monotributistas (no alcanzados por el primer decreto, que incluía solo a las categorías A y B, cerca de un millón de personas) y al resto del sector privado". Explicó, al igual que lo hizo Kulfas en la conferencia de prensa posterior a la reunión, que "se había pensado en una cuarentena con efecto más acotado", pero que como "el efecto es mayor, se pensó en herramientas más robustas". Desde el comité de científicos y médicos recomiendan al Presidente sostener la cuarentena obligatoria más allá del 26 de abril, plazo previsto hasta ahora, al menos en los distritos de mayor circulación del virus.

Empeñado en mostrar las ventajas del plan, Kulfas agregó además que la línea de créditos de hasta $150.000 que podrá recibirse en tres cuotas es a tasa cero y se empieza a pagar recién en octubre. "Es un alivio y una ayuda", había explicado el jefe de gabinete. Desde el Ministerio de Producción aclararon que el Banco Central reglamentará en las próximas horas el decreto, y quedará clara la cantidad total de beneficiarios de los créditos. Un "centro" para la clase media, en tiempos de angustia e incertidumbre.