21 de mayo de 2020

La Casa Rosada y la Iglesia evalúan una alternativa para celebrar el lunes próximo el tedeum por la fecha patria del 25 de Mayo, en medio de las restricciones impuestas a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La opción más probable es que la ceremonia se realice en la Catedral metropolitana, cerrada al público , encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, y se transmita por la TV pública y las redes sociales a todo el país.

Lo que no se definió aún es si habrá alguna presencia oficial. Algunos no descartan una posible asistencia o adhesión a la distancia del presidente Alberto Fernández, aunque el escenario más probable es que se decida que no concurra y lo siga por televisión.

Las negociaciones para este tedeum inédito están siendo llevadas adelante por el Arzobispado de Buenos Aires y funcionarios de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto, cuyos titulares - Santiago Cafiero y Guillermo Oliveri- conforman el vínculo más estrecho en la relación de Alberto Fernández con la Iglesia. A ese selecto grupo suele unirse el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

"Está la intención del Gobierno de pedir el tedeum a la Iglesia. Hay que tener en cuenta que se trata de una celebración que es convocada y organizada por el Poder Ejecutivo", confió a LA NACION una fuente eclesiástica. En los tedeum tradicionales, hasta las invitaciones corren por cuenta de la Casa Rosada. "Es un acto de gobierno y el arzobispo es invitado a participar y a predicar", se insistió.

"En estas horas se está revisando la presencia del Presidente, pero lo más probable es que siga la transmisión por televisión", comentaron fuentes eclesiásticas.

Durante los años en que el cardenal Jorge Bergoglio -hoy papa Francisco- fue arzobispo de Buenos Aires, el tedeum de las fechas patrias adquirió una fuerte relevancia política. Sus mensajes, principalmente en 2003 y 2004, en los que llamó a no dejarse "ilusionar con soluciones mágicas nacidas en oscuras componendas y presiones del poder" y advirtió sobre "la narcosis del vértigo, el consumismo, el exhibicionismo y los anuncios estridentes", molestaron al entonces presidente Néstor Kirchner. Incluso, entre 2007 y 2013. Durante casi todo el período presidencial de Cristina Kirchner, el tedeum no se celebró en la catedral porteña, por el fuerte distanciamiento entre el matrimonio Kirchner y Bergoglio, y el Gobierno lo trasladó a sedes del interior, para tener homilías menos incisivas.

Templos cerrados

Actualmente, por disposición oficial a raíz de la pandemia del coronavirus, las misas y celebraciones en las iglesias y templos están alcanzadas por las restricciones.

La semana pasada, el jefe de Gabinete autorizó actividades religiosas individuales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía en todo el país, pero no en el área metropolitana de Buenos Aires. Dichas actividades no podrán reunir más de diez fieles y se deben aplicar medidas estrictas de prevención, como disponer de una puerta para el ingreso y otra diferente para el egreso, evitando entrecruzamientos, con los correspondientes controles en los accesos y la provisión de alcohol en gel.

La gente tiene que estar con barbijo y se permite solo una persona por banco. Debe haber señalizaciones para mantener la distancia social de dos metros y, una vez cerrado el templo, hay que desinfectar el interior con los elementos de higiene y de limpieza aconsejados por los especialistas.