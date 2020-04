El periodista fue crítico con la compra de alimentos a sobreprecio por parte del Gobierno. Fuente: Archivo. Fuente: Archivo

Luego de la polémica desatada por la nota publicada ayer por LA NACION sobre la compra de alimentos un 50% más caros por parte del Gobierno y la actitud del presidente Alberto Fernández ante esta noticia con el posterior apoyo hacia Daniel Arroyo, Jonatan Viale se refirió al tema en su editorial en radio La Red.

"Estrategia bastante obvia la del Gobierno echarle la culpa al chancho. Decir que el negociado que se hizo con la comida de los pobres es culpa de las empresas de alimentos. La culpa la tiene el que abastece al chancho corrupto ", comenzó Viale.

"Hay muchos chanchos empresas bajo la lupa: Forain, Teylem, Copabana, Sol Ganadera, Alimentos Generales. Dos empresas repiten socios o domicilios: Sol Ganadera y Alimentos Generales. Mismo director: Federico Toscano. Teylem y Forain repiten domicilio: San Martín 66. Me hace acordar a Ciccone esto ", continuó.

El conductor luego apuntó directamente al presidente y al ministro de Desarrollo Social, responsable de la compra: "Está claro que Daniel Arroyo y Alberto Fernández saben lo que pasó. Yo creo que podríamos estar ante el primer caso de corrupción del gobierno ".

"Si el ministerio no quiere o no puede controlar los precios, ¿qué le queda a los intendentes del Conurbano? Hagan lo que quieran, lo único que les pedimos es que no se roben la plata en el camino ", finalizó.