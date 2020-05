La Corte Suprema revocó el fallo del magistrado de Casación bonaerense; y la organización Usina de Justicia pidió que se lo someta a un juicio político Fuente: LA NACION

El juez de Casación bonaerense Víctor Violini defendió el fallo, r evocado hoy por la Suprema Corte , a través del cual se concedieron arrestos domiciliarios masivos a presos de las cárceles provinciales. Aseguró que fue "utilizado para atacar políticamente al Gobierno" y destacó que nunca ocupó "un cargo político".

"Que se investigue, pero estoy convencido de que lo que hice está bien hecho", dijo Violini esta tarde en diálogo con radio 10 respecto de la medida, que tomó al considerar que los detenidos estaban en riesgo sanitario por el avance del coronavirus.

Este mediodía se conoció que, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el controvertido fallo y ordenó que, de aquí en más, cada juez decida sobre los pedidos de excarcelación o arrestos domiciliarios. Para los presos que ya salieron, dijo que esas situaciones "deberán ser evaluadas con celeridad" por cada juez competente, teniendo en cuenta una serie de pautas a raíz del coronavirus que el mismo fallo de la Corte estableció.

Más temprano, la asociación civil Usina de Justicia pidió el juicio político de Violini. "Se me ha utilizado, a mí, y se ha utilizado al Poder Judicial para atacar políticamente al Gobierno. Alguien dijo que yo era peronista y kirchnerista. Nunca ocupé un cargo político", sostuvo hoy Violini en declaraciones radiales.

"Me piden un jury como si yo hubiera sido el único autor de ese habeas corpus... Me parece bien que se controle a los jueces, aunque no por los fallos. Pero si alguien tiene la duda de que cometí algún delito, o cree que incumplí con los deberes de funcionario público, no tengo problema de que se investigue", añadió.

"Tengo mis ideas, que me digan que soy kirchnerista y peronista no es una ofensa", agregó.

Y sostuvo que desde que se puso en práctica el fallo de la Casación bonaerense "se ha generado una locura, llena de mentiras, donde muchos operadores políticos y periodistas que trabajan de operadores han inventado muchas cosas".

El juez Violini destacó que el fallo "fue con el acuerdo de los jueces de Casación". "Es una resolución del tribunal en pleno, de los ocho jueces de Casación. Como estábamos en una pandemia, y me tocó a mí ejercer la presidencia, la Corte autorizó la firma del vicepresidente. Pero es una resolución que adoptó el tribunal en pleno", remarcó.

"Es mentira que salieron 2300 presos con arresto domiciliario. Salió y la fiscalía no apeló, a diferencia de lo que dicen en los medios. Dicen que la fiscalía apeló, y no apeló, es un disparate", agregó.