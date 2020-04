El expresidente respaldó el pedido que impulsaron algunos dirigentes de Pro para que el Gobierno cesara en sus "agresiones" contra Juntos por el Cambio

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 14:08

La reunión virtual se extendía entre debates y exposiciones de tono amable, hasta que Patricia Bullrich llegó al punto 5 del comunicado: "Le pedimos al Gobierno que cesen las agresiones de parte de funcionarios o representantes del frente oficialista contra nuestra coalición". Los embanderados en el grupo de "gestores" ( Horacio Rodríguez Larreta , Néstor Grindetti , Julio Garro , entre otros) expresaron su disgusto y pidieron sacar el artículo. "No podemos confrontar de esa forma con el Presidente. Hoy estamos en el mismo barco", dijo uno de ellos.

"No podemos justificar cualquier cosa", sentó su postura Mauricio Macri , dando de esa manera aval implícito al punto más crítico de la Casa Rosada en la declaración que la cúpula de Pro emitió ayer , enmarcada en la crisis económica y social que trae consigo la pandemia de coronavirus .

El expresidente intenta, como contó LA NACION , equilibrar las posturas de quienes "gobiernan" y sostienen un diálogo fluido con el Poder Ejecutivo, y los representantes del partido -como su presidenta Bullrich, el ex senador Miguel Pichetto o el diputado Omar de Marchi- que recalcan la necesidad de "marcar diferencias y hacer críticas" para representar al "41 por ciento" que los votó en las presidenciales de octubre pasado.

En este caso, molesto por las críticas que salieron hacia su gestión por parte del presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá , Macri se alineó con los considerados "duros" y avaló "salir a decir algo" frente a los ataques mediáticos del oficialismo.

Desde hace días, según pudo saber este diario, el expresidente advierte que está preocupado por "defender las instituciones" ante un eventual agravamiento de la crisis derivada de la pandemia. Y también expresó su certeza de que "en la mala" el Gobierno "se va a poner muy autoritario". La semana pasada calificó de "gravísimo" que el Poder Ejecutivo haya establecido por decreto excepciones al expediente electrónico en casos de mal funcionamiento. "No lo podemos aceptar", repitió en la intimidad, horas antes de que la diputada nacional Carla Piccolomini presentara un pedido de informes al Gobierno en el Congreso sobre ese tema.

"Nos insultan, no nos consultan en temas como la economía, nos citan al Congreso y nos juntan con [ Nicolás] Del Caño . ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos mudos?", dijo a LA NACION uno de los integrantes de la conducción partidaria. Las críticas se extendieron, además, a la dimensión económica de la pandemia. "No hay salud sin economía y genera preocupación que el Presidente diga alegremente que va a repartir plata, mientras le pide a los intendentes que controlen los precios", afirmó otro miembro de la cúpula macrista.

En Pro apuntan al Presidente, quien en los últimos días afirmó que "gente que quedó de la administración anterior juega en contra" del Gobierno desde adentro. Y al canciller Felipe Solá, aliado de Macri en las elecciones de 2009, quien en una entrevista con Perfil se preguntó "qué hubiera pasado" con Macri y su política del "sálvese quien pueda" si estuviera gobernando en la actualidad.

Desde el sector de "hacedores", en tanto, creen que "no es momento" de expresar críticas. Tienen como referente principal a Rodríguez Larreta, quien en una entrevista con LA NACION afirmó que "con el coronavirus no hay divisiones políticas" y destacó que "al que quiera sacar rédito político de todo esto, la gente lo va a castigar". Uno de quienes lo respaldan -también se alinearon en esa postura Eduardo Macchiavelli y Cristian Ritondo - expresó: "No nos estamos cambiando de bando, esto es un bote y estamos tratando de que no nos entre agua". Este dirigente lamentó "quedar pegado" con el documento macrista. Cada vez que puede, el Presidente elogia su "sintonía" con Larreta y los intendentes macristas del conurbano, menciones que no pasan desapercibidas ni para Macri ni para los alineados en las posturas críticas.

Con el micrófono cerca, las partes intentan contemporizar. "Hay roles distintos, con funciones distintas, pero trabajamos coordinados", afirmó Bullrich a este diario. Rodríguez Larreta, en tanto, viene reiterando que una "gran mayoría" de dirigentes de la coalición opositora tienen una postura "colaborativa" y "con propuestas".

"No sabemos dónde puede terminar esto [por el coronavirus]. Hay que ser prudentes", afirmó otro de los asistentes a la reunión, ansioso por suavizar las diferencias que se plantean en el seno del partido fundado por Macri.