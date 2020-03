El ministro Claudio Moroni se refirió al impacto económico de la pandemia en las empresas del país Crédito: Fernando Massobrio

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, habló esta mañana sobre cómo golpea la pandemia de coronavirus a los empleos en la Argentina y aseguró que están preparando herramientas para atender las necesidades de los diferentes actores en este tiempo de crisis.

Tras destacar que las nuevas modalidades de trabajo, como el home office, decretadas desde el Gobierno no afectan los salarios, aseguró: "Establecimos que en la medida en que alguien deba cuidar a los niños porque no tienen clases también se justifique la ausencia".

Asimismo, destacó: "El 90 por ciento de la gente de mi ministerio va a estar en casa, algunos trabajando y otros no. Hemos reducido lo que no es urgente". Además indicó que los que atienden al público no tienen cómo trabajar desde casa. "La idea es trabajar con la menor cantidad de gente en el lugar. Hay áreas en las que mandarlos a la casa sería riesgoso por seguridad informática, etc.".

Respecto del impacto económico del coronavirus, agregó en diálogo con radio Mitre : "Estamos trabajando con herramientas que se aplicaron en 2009 frente a la Gripe A. Estamos tomando ese escenario. Puede ser ayuda del Estado para pagar los salarios; procedimientos preventivos de crisis y de esfuerzos compartidos, como ser suspensiones; y para los que no haya solución, un seguro de desempleo ampliado".

"En los casos de crisis vamos a aplicar las herramientas de crisis. Estos remedios demostraron ser eficaces", indicó el funcionario, y dijo asimismo que alguna de las herramientas puede implicar la reducción de las asignaciones patronales.

Por último, destacó que lo que intentan desde el Gobierno es apelar "al esquema de esfuerzos compartidos, Estado, empresarios y trabajadores". "Esto va a ser transitorio, no vino para quedarse".