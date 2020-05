La Presidenta del Pro criticó la estrategia del Gobierno nacional para contener la pandemia de coronavirus y dijo que se está "tirando el problema para adelante todo el tiempo" Fuente: LA NACION

A días de una nueva prórroga de la cuarentena , Patricia Bullrich , dirigente de Juntos por el Cambio , criticó la estrategia del Gobierno nacional para contener la pandemia de coronavirus y dijo que se está "tirando el problema para adelante todo el tiempo". También señaló que hubo "embates" desde el kirchnerismo contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y, sobre el proyecto para gravar las grandes riquezas , adelantó que antes de omitir opinión quieren ver la letra chica del mismo.

"Me parece que el hecho de haber entrado muy temprano en la cuarentena tenía un objetivo concreto que era preparar el sistema de salud y estar listos para el momento en que viniese el momento más alto de la enfermedad y los contagios", sostuvo Bullrich en Radio con Vos .

Sin embargo, la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri razonó: "Lo que yo veo en este momento es que estamos tirando el problema para adelante todo el tiempo . Eso lleva a una situación de encierro más prolongado que en todos los países en que hubo cuarentena. Eso lleva a agravamiento de la crisis económica y de las condiciones del encierro".

" O se enfrenta el problema o tenemos cuarentena tres meses más y el país se va a la miércoles. Se van a agravar todos los problemas económicos y psicológicos ", lanzó la Presidenta del Pro.

"Eso es tirar el problema siempre para adelante. Necesitamos una explicación más clara, coherente" , pidió Bullrich al Gobierno.

"Embate contra la Ciudad"

Sobre la postura del jefe de Gobierno porteño , Horacio Rodriguez Larreta, que comparte el mismo espacio político que Bullrich y no ha realizado públicamente declaraciones contrarias a la estrategia planteada por el oficialismo, indicó que lo que hace "es lo lógico a lo que debe hacer un gobierno en una situación como esta . Son los responsables directos de sus poblaciones".

"No podrían no coordinar una tarea como la que se esté llevando adelante" , dijo y agregó en base a las críticas de distintos intendentes del conurbano contra la flexibilización de actividades en la Ciudad , que "en la última semana esta coordinación fue mas difícil".

"Hubo un embate contra la Ciudad queriendo dejarla como la única responsable de lo que está pasando" , apuntó Bullrich sobre el aumento de casos que se registraron en el distrito porteño con foco en los barrios vulnerables.

Grandes fortunas

Atenta al proyecto de ley del oficialismo que propone que las personas físicas con fortunas superiores a los tres millones de dólares paguen un impuesto por única vez, Bullrich explicó: "Como concepción general pensamos que no está bueno poner impuestos en un momento en el que todos tienen que mantener sus empresas".

Sin embargo, no terminó de precisar la posición de Juntos por el Cambio sobre la iniciativa. "Queremos ver de qué se trata. Hasta ahora son todas palabras. Esperaremos a ver qué es lo que mandan. Y no vamos a tener una posición hasta que no veamos porque hace un mes que se habla de algo que nadie vio", concluyó.