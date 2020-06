La distribución de los respiradores donados por China motivó un pedido de la oposición

La oposición le pidió ayer al Gobierno que ofrezca explicaciones y aporte información detallada sobre el ingreso al país de diez respiradores donados desde China como apoyo para combatir el coronavirus. Diez diputados firmaron el proyecto para conocer el destino y el uso dispuesto por el Ministerio de Salud, ya que dichos insumos fueron autorizados por Anmat para ingresar al país, pero dicho organismo no permitió su uso médico porque "no cumple con las condiciones necesarias" para aplicarlo en pacientes.

"En un momento en el que se debería estar trabajando por consolidar apoyos y consensos para salir todos juntos de esta grave situación, nos encontramos, cada vez más, con situaciones poco claras y transparentes que nos preocupan considerablemente", escribió la diputada Graciela Ocaña, exministra de Salud, una de las impulsoras del proyecto.

Tal como publicó LA NACION, el martes 31 de marzo llegaron al país diez respiradores desde China. Los había donado la empresa Alibaba como parte de la colaboración para el sistema sanitario que había comprometido China con el gobierno argentino para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Ese día, la Anmat autorizó su ingreso con una aclaración: no está permitido su uso en la atención de pacientes. Entonces, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, la aprobación fue solo para "uso académico".

¿A dónde se enviaron? Dos meses y medio después, su destino es todo un misterio. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, indicaron que fueron repartidos por lo menos a cuatro jurisdicciones. Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, dos de esos distritos, respondieron a este diario que no los habían recibido. Tucumán y la provincia de Buenos Aires nunca respondieron las consultas de este medio.

Como parte de ese lote de donaciones chinas , la Fundación Alibaba y la Fundación Jack Ma enviaron estos respiradores Bipap marca Suzhou Yuyue Medical Technology Co Ltd, modelos YH-720/720s/720st, YH-725/725S/725ST, YH-730/730S/730ST, YH-820/820S/820ST. Son dispositivos más económicos que los ventiladores para asistir a los pacientes de manera invasiva, cuyo precio en medio de la pandemia puede superar los US$10.000 y sus principales proveedores en el mercado internacional también son chinos.

"Los respiradores Bipap son para realizar ventilación no invasiva, es decir, cuando el paciente no necesita una intubación orotraqueal", explicó Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). "En esta pandemia está muy discutida su utilización debido a que generan mucha aerosolización, lo que aumenta mucho el riesgo de diseminación del virus. En general, se aconseja no utilizarlos. La SATI tiene en su página web una recomendación de no utilizarlos", indicó.

En base a esa información publicada por LA NACION, los diputados opositores reclamaron a la Casa Rosada conocer todo el detalle de los insumos médicos que ingresaron desde China y, en el caso de los respiradores Bipap, las especificaciones técnicas sobre los productos, el destino que le dio el Ministerio de Salud y el uso que se les está dando dentro del sistema sanitario.