Felipe Solá , ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, dijo que " es como estar en medio de una guerra " el trabajo para repatriar argentinos desde el exterior a partir de las restrictivas medidas sobre los vuelos internacionales que aplicaron decenas de países para mitigar la pandemia de coronavirus . A su vez, informó que desde la Cancillería registran que son 10.000 los argentinos que desean volver al país .

"Es como estar en medio de una guerra. Estamos trabajando duro y están respondiendo muy bien los que tienen que responder. Hay un call center que funciona las 24 horas con 30 personas operando ", graficó el canciller sobre los esfuerzos que hacen para repatriar argentinos varados en el exterior .

" Hasta anoche recibimos hasta 50.000 llamados . En muchos casos es una persona que llama varias veces o familiares de la persona", describió Solá y agregó: "Las listas originales de argentinos varados superaban los 25.000 y se fue reduciendo a medida que algunos vuelos fueron viniendo a la Argentina".

Solá informó que la lista que manejan hoy desde Cancillería es de 10.000 mil personas. " Aerolineas Argentinas va a traer a toda la gente con endoso o sin endoso en la medida que pueda porque tenemos pocos aviones, pocas tripulaciones en comparación con la gente que espera salir ", confirmó Solá.

Sin embargo, el funcionario dio como prioridad a los argentinos que en medio de sus viajes vieron desarrollarse la pandemia de coronavirus . "Mucha gente se fue de vacaciones después del 12 de marzo después del discurso del Presidente que informaba que se iban a cerrar fronteras. No tenemos la misma celeridad para los que hace rato están esperando y porque los sorprendió en la mitad de sus viajes la pandemia, con los que se fueron de vacaciones sabiendo que había pandemia", sostuvo Solá.

Entredichos con aerolíneas

Días atras, el canciller se quejó de la actitud de varias aerolíneas por haber dejado a argentinos varados debido a que cancelaron sus vuelos a la Argentina porque no eran rentables. Al señalamiento, la española Iberia explicó que la decisión se debió a que el gobierno argentino había permitido solo los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Hoy, Solá calificó la respuesta de Iberia como una "guarangada" , sin embargo, no dudó en agradecer a la companía española de haber dispuesto un vuelo esta semana hacia la Argentina. A su vez, explicó que lo que tendrían que haber hecho las aerolíneas que cancelaron sus vuelos a partir de las disposiciones del Gobierno era pedirle permiso a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). "La Anac habilitó todos los vuelos humanitarios para gente varada, sin embargo muchas empresas utilizaron las restricciones para no viajar porque no les eran rentables", volvió a explicar el funcionario.

Argentinos en Perú

El funcionario puntualizó sobre el caso peruano donde hay más de 600 argentinos esperando volver a la Argentina y, debido a las restricciones que implementó el Gobierno de ese país, no se permiten más de cuatro ingresos de aviones diarios. "Perú limitó los vuelos comerciales porque militarizó el aeropuerto Jorge Chavez de Lima. Ahí tenemos un problema muy grande porque tenemos mucha gente hacinada y entre 300 y 500 personas en Cuzco ", manifestó Solá.

A los argentinos que están en Cuzco, se dispusieron dos micros para llevarlos a Lima que transitan con un salvoconducto ya que se encuentra prohibido circular en el territorio peruano. A su vez, dos aviones de las Fuerzas Armadas partieron a Lima para repatriar 140 argentinos .

Críticas a organismos internacionales

El canciller criticó fuertemente a dos organizaciones multilaterales por no estar trabajando en esta crisis sanitaria. "Hay dos organizaciónes mundiales que no aparecen ni han respondido cuyos funcionarios cobran miles de dólares y viajan en business : el Organismo Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)", despachó Solá y agregó: "La OIM tiene 2300 millones de dolares de fondo y no ha aparece".

Teléfonos útiles

La Cancillería puso a disposición las siguientes vías de contacto:

0800-222-8478

Por WhatsApp (solo llamadas) a los números de guardia +54 9 11 4411-3057 ó +54 9 11 6271-7291.

Además, funciona el mail coronavirus@mrecic.gov del Ministerio de Relaciones Exteriores.