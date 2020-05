Residentes españoles que quedaron varados en Mar del Plata por la crisis del coronavirus reclaman volver a su país Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Las historias de varados por la suspensión de vuelos debido al coronavirus también se repiten de este lado del Océano Atlántico. Aquí, con decenas de residentes en España que hace más de un mes que esperan por un pasaje que los devuelva a su lugar de origen. Reclaman al menos una respuesta de su representación diplomática ante las dificultades para emprender el regreso.

La paciencia se les empezó a acabar y lo demostraron frente a las puertas de la sede del viceconsulado de España en Mar del Plata. Allí, unas 30 personas se concentraron este jueves para pedir que les allanen el camino para volver a casa.

Se encontraron con algo parecido a lo que les ocurre cuando piden que los atiendan por teléfono o vía correo electrónico. Nadie contestó y, en el edificio, una puerta cerrada. LA NACION también intentó comunicarse, sin éxito, con el teléfono del viceconsulado.

"Estamos solos, a la deriva", dijeron frente a la sede de Mitre casi la costa, donde coincidieron no solo quienes quedaron en esta ciudad sino otros domiciliados en España que permanecen en localidades vecinas a la espera de la oportunidad de volver a casa.

Aytami Rodríguez, oriundo de Islas Canarias, dijo que la sede diplomática de Mar del Plata "no existe" porque no han logrado encontrar una sola respuesta. Otra argentina que reside en España explicó que comunicarse con el consulado en Capital Federal es toparse con un mensaje de respuesta automático, y en la Embajada de España se atiende "pero no se resuelve".

"Desde la embajada nos reconocen que no nos pueden ayudar porque todo depende del cupo que den las aerolíneas cuando se habilita algún vuelo", indicó Adriana Mantos Junco, argentina que reside en España desde hace más de una década.

Dijo que la intención de regresar al país que eligió para vivir le ha golpeado duro en el bolsillo porque ya compró tres pasajes y no pudo llegar hasta Ezeiza. "Cuando tengo cupo en el vuelo no encuentro permiso para poder circular y viajar a Buenos Aires para tomar mi avión", explicó a LA NACION. "La embajada nunca me dio la autorización", afirmó.

Hablan de precios "desorbitados" para emprender alguno de esos pocos viajes que se habilitan, incluidos los que Aerolíneas Argentinas dispuso para traer argentinos varados en Madrid. Además, acotan, es muy difícil conseguir pasajes para grupo familiar porque las ubicaciones se consumen en muy pocos minutos.

Los varados en Mar del Plata dicen que los pocos pasajes que salieron a la venta eran muy caros y que ellos enfrentan la dificultad extra de no tener cómo llegar a Ezeiza Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Contaban el caso de un matrimonio con un niño que logró sacar pasaje para los dos mayores pero cuando fue a confirmar el de su hijo ya no había plazas en venta. Toda una complicación adicional.

En total estiman que entre Mar del Plata y la zona son unos 80 residentes españoles los que están a la espera de una respuesta. Coinciden en que tan difícil como conseguir el pasaje es llegar al aeropuerto. Se mantienen en contacto por grupos de WhatsApp, a la espera de la oportunidad.

La opción que les queda para recorrer esos 400 kilómetros, ante ausencia de transporte de larga distancia, es un remis o un taxi. "No están pidiendo 15.000 o 18.000 pesos por un viaje a Ezeiza", contó Rodríguez. "Me voy en bicicleta o corriendo", ironizó ante un valor que casi equivale al de un tramo aéreo entre Buenos Aires y Madrid.

Contaron sobre la última venta que hizo Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, con "precios altísimos". "A pesar de semejantes valores, se agotaron las plazas en menos de media hora", dijo Ainié Paz Da Silva, otra argentina instalada en España.

También cuestionan que al momento de habilitar un vuelo no se tienen en cuenta prioridades o cuestiones personales, como atender en principio a la población en riesgo, los menores, los adultos mayores o los enfermos.

Carta del embajador

El embajador de España en la Argentina, Javier Sandomingo Núñez, dio a conocer una carta abierta a sus compatriotas en la que afirmó: "Somos conscientes de que sois muchos los que todavía esperáis un asiento en un avión que os lleve de vuelta a casa. Desgraciadamente los vuelos regulares están suspendidos hasta el 1 de septiembre, pero nosotros seguimos trabajando para buscar alternativas".

El embajador dijo que se organizaron "seis vuelos en colaboración con Iberia, que han permitido que 1.500 españoles" regresaran, vuelos en los que tuvieron prioridad quienes estaban en situaciones delicadas; que otros 100 españoles viajaron por otras líneas europeas y que además se organizó un mecanismo que permitió que llegaran al aeropuerto de Buenos Aires casi 500 personas que habían quedado atrapadas en provincias.

"Seguimos trabajando para que haya más vuelos, y hace apenas unos días, después de semanas de conversaciones, hemos conseguido que Aerolíneas Argentinas lleve españoles en sus vuelos a España, que hasta ahora iban vacíos -relató-. Estamos siempre atentos a posibilidades que puedan surgir en vuelos a otros países europeos y seguimos explorando cualquier otra alternativa".