Coronavirus en la Argentina. Santiago Cafiero: "Es probable que muchos votantes de Alberto Fernández hayan tocado la cacerola; no fue contra el Gobierno" Fuente: LA NACION - Crédito: Augusto Famulari

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 09:20

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , aseguró hoy que los cacerolazos que resonaron durante los últimos días en grandes centros urbanos "no fueron contra el gobierno" de Alberto Fernández . La Casa Rosada vincula las protestas con el malestar social por las excarcelaciones de delincuentes violentos.

"Es más, probablemente muchos militantes y votantes de Alberto Fernández tocaron la cacerola. No lo tomamos como algo contra el Gobierno. Es es el error de la oposición" , afirmó Cafiero en diálogo con Radio La Red. "La angustia es de todos. Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o violador en libertad", agregó.

Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o violador en libertad

Cafiero mostró comprensión por las protestas, pero consideró que la angustia que generó en la sociedad la liberación de presos fue "aprovechada por algún grupo opositor que actuó con mucha irresponsabilidad".

En ese marco, el ministro coordinador volvió a apuntar a los jueces que firmaron las excarcelaciones de delincuentes violentos. "El Ejecutivo no puede ni debe detener ni meter preso a nadie. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales", dijo.

Además, reiteró que Fernández no impulsará una rebaja de los sueldos políticos , como reclaman la titular de Pro, Patricia Bullrich , y otros referentes de Juntos por el Cambio. "No sé de qué trabaja Bullirch. Estamos trabajando a destajo todos los empleados públicos de la administración nacional por la pandemia. No tenemos mucho tiempo de ponernos a polemizar", lanzó.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El jefe de Gabinete rechazó también otra demanda de la oposición: la posibilidad de convocar a una mesa de economistas para discutir un eventual plan para salir de la crisis. Según Cafiero, el trabajo coordinado con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) "viene funcionando". "No sé si serviría una mesa de economistas", apuntó.

El gabinete económico se reunirá hoy en la Casa Rosada para "darle continuidad" al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda de 10 mil pesos para los sectores más vulnerables para afrontar la crisis económica por el coronavirus.

Durante la entrevista, Cafiero confirmó que el aumento para los jubilados saldrá en junio por decreto. "A fines de mayo se va a tener el número de aumento y se dará", dijo. "Se está trabajando en el gabinete económico, tiene muchísimas aristas y componentes", explicó.

Definiciones

Cuarentena obligatoria: "Desde el punto de vista epidemiológico, hay que esperar unos diez días para saber cómo evoluciona [la curva de contagios]. Hay que saber dónde estamos parados y los pasos"

"Desde el punto de vista epidemiológico, hay que esperar unos diez días para saber cómo evoluciona [la curva de contagios]. Hay que saber dónde estamos parados y los pasos" Plazos: "El coronavirus va a modificar nuestras vidas durante todo el año. Vamos a continuar con el distanciamiento, los tapabocas y el alcohol en gel hasta que tengamos certeza de que el virus se ha ido"

La negociación por la deuda: "Nosotros presentamos la oferta de buena fe, que es el compromiso que podemos cumplir y que constituye sostenibilidad en el tiempo"

"Nosotros presentamos la oferta de buena fe, que es el compromiso que podemos cumplir y que constituye sostenibilidad en el tiempo" Excarcelaciones: "Los jueces son los que tienen que ser responsables de las decisiones que toman"