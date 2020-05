Axel Kicillof

21 de mayo de 2020 • 00:40

Minutos después de finalizada la reunión en Olivos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que "no hay competencia ni un problema político" entre su provincia y la Ciudad de Buenos Aires por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus . "Venimos trabajando muy bien con Larreta, todos los días tengo contacto con él", aclaró.

"Esto no es una competencia, hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones, hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No es un problema político y no estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto", aclaró Kicillof tras la reunión con el presidente Alberto Fernández y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof dijo que le "repugna" que se intenten buscar diferencias entre la ciudad y provincia y destacó que la idea es coordinar entre la dos jurisdicciones, ya que "están pegadas y son continuas". De todas formas, señaló que los dos distritos tienen potestad de decisión para poner sus particularidades en relación al aislamiento social preventivo.

Si bien Kicillof no brindó mayores precisiones del anuncio que el Presidente hará, posiblemente, el sábado, acerca de la extensión del aislamiento hasta el 8 de junio, durante la reunión se coincidió en que dado el aumento de contagios en el área metropolitana no hay margen para flexibilizar la cuarentena. "No sé si habrá marcha atrás, es una decisión de cada una de las jurisdicciones", señaló el gobernador.

"Es inocultable que hubo un aumento de los casos. La idea es trabajar coordinados. En todos los países del mundo cuando crecen los contagios se restringe más la circulación, no es un problema político, es epidemiológico", concluyó el funcionario a la salida de la quinta presidencial de Olivos.