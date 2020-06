Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, acusó a su par de Dolores, Camilo Etchevarren, de no permitirle ingresar a su municipio donde estaba su pareja e hijo recién nacido Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 12:02

El intendente de Castelli , Francisco Echarren (Frente de Todos), se despachó en duros términos contra el jefe comunal de Dolores , Camilo Etchevarren (Juntos por el Cambio), después que Echarren acusara a su par de no permitirle ingresar a su municipio para ver a su hijo recién nacido.

"Al fin pude estar con Floren. Parece mentira lo que hicieron, pero nada me saca la felicidad del corazón de tener a este principito. Ver a tu hijo es algo muy simple. No es política. Gracias por los cientos de mensajes, de verdad mil gracias. Me hicieron bien", expresó el jefe comunal de Castelli tras conocer al recién nacido.

Pero antes de reencontrarse con su familia, Echarren fustigó a Etchevarren en redes sociales. "Les quiero contar que la justicia obligó al Intendente de Dolores a dejarme entrar a la ciudad y ver a mi hijo después de 30 horas. Cuando sos matón, prepotente y violento, las cosas salen así. Quedás como lo que sos: un miserable. Ahí voy a ver a Florentino con una orden judicial", manifestó en su cuenta de Facebook.

La situación escaló cuando Echarren debió presentar un recurso de amparo para poder ingresar al vecino partido de Dolores para ver a su hijo recién nacido. Según el intendente de Castelli, las autoridades de Dolores montaron un operativo policial para controlar que no estuviera escondido en el baúl de un auto.

"Presenté un amparo ante la Justicia para poder ingresar a la ciudad de Dolores; esta situación no solo viola mis derechos, sino fundamentalmente los de mi hijo al no permitir que vea a su papá el primer día de vida", dijo ayer a Télam el intendente Echarren.

Qué pasó

El jefe comunal de Castelli relató que anteayer, junto a su mujer, debió trasladarse al Sanatorio Regional ubicado en la vecina ciudad de Dolores, y a las pocas horas nació Florentino, su segundo hijo.

Explicó que para ingresar a la ciudad en los controles de acceso presentó toda la documentación correspondiente, aunque horas después, cuando quiso volver a ingresar para ver al bebé, "fue rechazada por orden estricta del intendente" Etchevarren.

Respuesta de la municipalidad de Dolores

La municipalidad de Dolores, a través de su asesora legal, Mariana Etchevarren , contraatacó y denunció al intendente del vecino distrito de Castelli, Francisco Echarren, por violación del decreto nacional de aislamiento social obligatorio y lo acusó de "tergiversar los hechos". "En dolores no rige ideología ni capricho de nadie: se aplica la ley. El señor Echarren incumplió la norma nacional ya que no tenía el permiso de circulación cuando quería ingresar a Dolores", explicó la funcionaria en un video oficial del municipio.

Con información de Télam