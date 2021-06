Coronavirus: el festejo de Diego Santilli tras recibir la primera dosis de la vacuna

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, celebró hoy haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El funcionario de la Ciudad destacó que se inoculó “sin privilegios” y “respetando el cronograma sanitario”.

“¡Hoy recibí la primera dosis de la vacuna! Como dije desde el primer día, me iba a vacunar cuando me tocara, sin privilegios, sin atajos y respetando el cronograma sanitario para darle prioridad a los que más lo necesitan”, expresó Santilli desde su cuenta de Twitter sobre su inoculación en el estadio Luna Park.

La semana pasada fue el turno del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se vacunó contra el coronavirus en la Usina del Arte. Desde allí publicó fotos del momento en que fue inoculado y expresó: “Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera”.

El mandatario porteño relató en aquella oportunidad que se empadronó hace unos días, y comentó que le había tocado su turno al tener 55 años y no contar con factores de riesgo. Fuentes cercanas al mandatario confirmaron a LA NACION que recibió la primera dosis de AstraZeneca.

En relación a la campaña masiva de vacunación, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se refirió ayer al plan de inoculación en la Argentina y respondió dudas sobre la seguridad de las dosis contra el coronavirus, en especial AstraZeneca y Sputnik.

En diálogo con La trama del poder, emitido por LN+, el funcionario porteño aclaró que todas las vacunas se aprobaron de emergencia “porque no tienen completada la fase 4 de farmacovigilancia”. Sin embargo, resaltó que con la fase 3 “se demostró que no tienen fallas graves, aunque no son suficientes para completar el estudio de seguridad”.

