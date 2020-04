Nueva York se convirtió en el centro de la pandemia de coronavirus en EE.UU. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 13:00

NUEVA YORK.- El avance de la pandemia no se detiene. La cifra de infectados con coronavirus en el estado de Nueva York superó los 100.000 casos hoy, anunció el gobernador Andrew Cuomo, que confirmó en su reporte diario que en las últimas 24 horas se registraron 10.482 nuevos contagios y 562 muertes en el estado, convertido en el epicentro del brote en Estados Unidos.

El total desde que se desató la pandemia asciende ya a 102.863 casos positivos y 2935 muertes en Nueva York , que concentra el 45% de los más de 6200 decesos reportados en todo el país, y el 42% de los infectados.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reclamó hoy un plan de movilización nacional de personal médico y de enfermería para ocuparse del fuerte aumento previsto de casos de coronavirus en su ciudad y en otras metrópolis de Estados Unidos, donde la pandemia está al borde de superar la capacidad de los sistemas de salud.

Lo que más preocupa a las autoridades neoyorquinas es el crecimiento exponencial de muertes. Más personas murieron por el virus en las últimas 24 horas que en los primeros 27 días de marzo, y el número total de muertes casi se duplicó en tres días. En Estados Unidos, los casos llegan casi a 250.000.

La cantidad de personas hospitalizadas pasó de 13.383 a 14.810 hoy, pero lo más grave es que llegó a 3731 el número de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, que eran 3396 ayer, señaló Cuomo.

El gobernador volvió a hacer hincapié en que faltan respiradores, que son el instrumento más necesitado para salvar la vida de los pacientes más graves. "No hay suficientes. Punto", dijo, y agregó: "No voy a dejar que la gente muera porque no hemos redistribuido los respiradores".

Agencia AP