Coronavirus: el exabrupto de Marcelo Sain contra los argentinos repatriados Crédito: Gobernación de Santa Fe

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain , volvió hoy a generar una polémica con sus expresiones, en plena crisis sanitaria por el avance del coronavirus en el país.

El funcionario criticó a los más de treinta mil argentinos que dejaron el país entre el 13 y el 19 de marzo, cuando el coronavirus ya había sido declarado una pandemia, y quedaron varados en el exterior por el cierre de fronteras que dispuso el gobierno nacional y varios países.

"La peor cara de nuestra sociedad", opinó Sain en su cuenta de Twitter, al compartir el dato que difundió la Dirección Nacional de Migraciones.

Pero el funcionario no se detuvo en ese punto. En otro mensaje, calificó a los repatriados de "chetos" y cuestionó al Gobierno por efectuar los tests a personas de "la clase alta". "No solo buscamos y traemos a estos chetos en aviones, sino que usamos los kits de testeo en ellos, los que sería fundamental usar en asintomáticos para tener la exacta dimensión de nuestra emergencia con el virus. Tenemos pocos kits y los dedicamos a la clase alta ", escribió el ministro de Seguridad de Santa Fe.

La frase de Sain generó el repudio de varios dirigentes opositores. "Qué vergüenza me da leer esto. ¡Actúe con responsabilidad! Seguramente entre esos 'chetos' habrá muchos santafecinos que pagan sus impuestos y/o con mucho esfuerzo e ilusión planearon 'estacionalmente' su viaje. No discrimine, son todos argentinos", aseguró la diputada nacional Marcela Campagnoli (Juntos por el Cambio), una de las espadas legislativas de la CC-ARI.

El mensaje de Sain

Según Sain, el país no saldrá "airoso (tasa de contagios baja y pocos fallecimientos) mediante el sistema de salud y la policía, sino del cumplimiento social del aislamiento obligatorio".

"Y la clase alta y media alta, responsable de importar el virus ahora debe someterse a la ley y a los controles policiales. ¿No es este un tema de inseguridad grave? ¿No corresponde un estado policial severo frente a la inseguridad?", planteó.

"No hay solución únicamente estatal. Cuidémonos, cuidando y cumpliendo la cuarentena", concluyó el ministro de Seguridad de Santa Fe.

Semanas atrás, Sain había protagonizado una polémica cuando intentó explicar el ascenso de la violencia en Rosario. "Es algo bastante estacional para esta época del año", afirmó. En ese momento, dijo que no buscó restarle importancia al tema. Y explicó que usó la palabra "estacional" para describir una de las características que tiene la violencia en Rosario.

Luego, en una entrevista televisiva, tuvo otro exabrupto al hablar sobre la ola de violencia que padece esa provincia por los enfrentamientos entre bandas narco. "Me vine a Buenos Aires a descansar porque si me quedo en Santa Fe, me cagan a tiros", afirmó.