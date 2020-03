Alberto Fernández habló con un turista varado en Cusco Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 12:20

Alberto Fernández brindó esta mañana una entrevista donde adelantó la batería de medidas que anunciará el gobierno hoy para frenar la pandemia de coronavirus . En el medio de la nota, el presidente dialogó por teléfono con un turista que está varado en Cusco, Perú . "Quedate tranquilo que los vamos a ir a buscar con una avión de Aerolíneas", le dijo en el programa "Perros de la Calle" de Metro 95.1.

"Martín Vincent es uno de los argentinos que está varado en Cusco", lo presentó el conductor Andy Kusnetzoff. "Todo bien; bah, acá andamos sin saber qué va a pasar, estamos encerrados en un hostel", empezó el turista argentino.

El diálogo de Alberto Fernández con un turista argentino varado en Cusco 11:00

Video

"Quedate tranquilo que un avión de Aerolíneas Argentinas los va a buscar ; tenemos este problema en varios lugares del mundo, ayer tuvimos problemas con una aerolínea con gente que compró pasaje de ida y vuelta pero las aerolíneas no quieren volver con el avión vacío porque dicen que es antieconómico, con lo cual las amenazamos con sanciones para que traigan a la gente", explicó el presidente, y agregó: "Hay casos como el de Perú, que tenemos que mandar un vuelo de Aerolíneas y eso quedate tranquilo que los vamos a buscar. Yo me estoy ocupando que ese tema se resuelva. Quedate tranquilo, uno de ustedes consiguió mi WhatsApp y ya estoy en contacto para resolverlo, lo que sí van a venir y se van a quedar 14 días en sus casas".

"No tengo problema, me quedo mirando Netflix todos los días", le respondió el turista y contó cómo se encuentran en este momento: "Imaginate que acá no podemos salir a la calle, está lleno de milicos y policías por todos lados; ayer unos argentinos que salieron por Lima casi los meten presos. Nosotros no podemos salir, nos abastecimos con alimentos y nos quedamos unos días acá encerrados en el hostel. No sabíamos que hacer ni a quién llamar".

"La situación es que es muy compleja", le explicó el presidente. "Tenés que entender que pasa eso en todos lados, hay países que han declarado el toque de queda para que la gente no salga a la calle, nosotros no hemos llegado a eso porque confiamos en nuestros ciudadanos. Estamos detectando los contingentes de argentinos varados que no pueden volver. Quedate tranquilo que los vamos a ir a buscar", finalizó.

Después de la charla con el turista, agregó: "Mandamos a buscar gente a Italia que quedaron varados, pero la preocupación es que la tripulación del avión no tiene donde quedarse porque los hoteles están cerrados. No es grave, solo son problemas que hay que resolverlos".