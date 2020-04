La modelo italiana Biana Dobroiu lleva dos meses en cuarentena porque continúa dando positivo en el testeo de coronavirus. Como vive que su madre, que aún no fue infectada, lleva 56 días de encierro en su habitación.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de abril de 2020 • 15:47

Hace exactamente 56 días que la modelo italiana Bianca Dobroiu dio positivo en el testeo de covid-19 por primera vez. La joven de 22 años oriunda de Bolonia, fue hospitalizada el 27 de febrero y dada de alta una semana más tarde. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los casos conocidos hasta el momento, todavía sigue dando positivo en el test de coronavirus .

Según lo que Dobroiu le dijo a la prensa, "nadie puede responderle por qué". Desde que manifestó los primeros síntomas (tos, dolor de cabeza y fiebre altísima) quedó hospitalizada. El resultado del hisopado fue positivo: tenía coronavirus.

"Estuve hospitalizada durante seis días, luego me dieron de alta porque la fiebre había disminuido", le dijo al medio de comunicación Fanpage . "Desde entonces, me hicieron otras cinco pruebas: cuatro han sido negativas y uno en cambio incierta. Hice la última el 16 de abril, la próxima creo que será a finales de este mes". Según contó la modelo, desde el 10 de marzo se siente completamente bien. Los síntomas desaparecieron y su vida ya es completamente normal. "Estoy como si nunca hubiese tenido nada", declaró. "Hasta pude entrenar"."Desde hace diez días esto me parece una locura. Estaba 100% saludable, fui al hospital y seguía siendo positiva. Ya no sé qué pensar", apuntó. "Algunos me dijeron que podría convertirme en un estudio de caso. Al principio pensé que era algo que solo me había pasado a mi, luego vi que también hay otros casos de personas que tuvieron que hacer cuarentenas muy largas hasta que el doble hisopado resulte negativo".

La italiana contó que lo más difícil de haber acumulado dos meses de cuarentena es lidiar con sus estados de ánimo. "Me encuentro al límite, no doy más", aseguró. La modelo, todavía vive con su madre, que dio negativo en el testeo, por lo que su cuarentena está restringida a su habitación. "Insistiré en hacer nuevas pruebas", dijo la joven, que solo piensa en lo que hará cuando su testeo finalmente dé negativo. "Lo primero será hacer un largo paseo, estando siempre pegada a la cama creo que ya ni siquiera me acuerdo cómo se siente".