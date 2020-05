Juan Grabois Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 22:16

Juan Grabois considera que en el coronavirus "hay un componente de clase que hay que tener en cuenta: hay un 20% de la población mundial que puede viajar en avión, el resto no; y en la Argentina ese porcentaje se reduce muchísimo". Por eso, al conversar con Luciana Vázquez en La RePregunta, por LN+, afirmó: "Hay responsabilidades conjuntas, pero diferenciadas porque hay sectores que tienen una responsabilidad mayor. Entonces, hay que hacer una reflexión con los de mayor poder adquisitivo con sus caprichos y su falta de respecto a la autoridad pública, que después le reclaman a otros. Hay que revisar esa conducta".

Sobre esto aclaró que "no se trata de culpabilizar". "Es describir la realidad: vivimos en una sociedad muy desigual donde algunos tienen privilegios y otros no tienen derechos elementales", siguió. "Los sectores que tuvieron más oportunidades tienen que dar el ejemplo con una conducta responsable", opinó. Grabois hizo un breve análisis sobre los sectores medios altos: "Les gusta mucho señalar a otros, pero no pueden hacer una autocrítica de sus propias prácticas". Y fue más allá: "Echarle la culpa al Gobierno es muy fácil, lo difícil es meter uno la mano en el bolsillo y pagar impuestos".

Más adelante, el representante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) cuestionó el término "meritocracia" al decir que "hay un problema con la medición del mérito". "Los meritócratas argentinos son todos herederos, yo no les vi inventar nada", dijo. Y lanzó: "Una oligarquia con olor a bosta, esos son los meritócratas que tenemos nosotros". Además, se distanció de los pensamientos extremistas, y sostuvo: "No creo que esten los gronchos planeros y los chetos imbeciles".

En otro tramo de la entrevista, dio su opinión sobre la polémica de las excarcelaciones. "Creo que hay mucha hipocresía y demagogia con esto. Todos los políticos se montaron. ¿No puede haber un camino intermedio entre liberar violadores, asesinos y autores de crímenes de lesa humanidad y hacer una política razonable, como hicieron Inglaterra y varios estados de Estados Unidos, de contención del problema de las cárceles que incluye domiciliaria para delitos leves?".

Además, al ser consultado sobre si esta medida se hizo para compensar la liberación de presos kirchnerista, el invitado respondió: "Se liberaron antes y a ningún político le interesa ponerse al 85% de la población en contra con una medida que sabe que es impopular". Luego, remató: "Con la pedagogía de la crueldad que se ha generado en el país, si alguien hubiera detenido el motín y matado 5 tipos, lo hubieran aplaudido. La frase 'que se mueran todos' es común".

El dirigente social comparó la situación argentina con la del resto de América Latina, y consideró que "las medidas del Gobierno estuvieron bien orientadas, la cuarentena estuvo bien planteada y las medidas socioeconómicas fueron acertados". Sin embargó, agregó: "Tengo un montón de críticas sobre la implementación de políticas alimentarias, el escándalo que hubo con la estafa a los pobres con lo sobreprecios y todavía no se regularizó la entrega de comida seca, sobre todo en el interior. Somos muy porteñocéntricos".

Para el fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) hoy "mucha gente tiene problemas alimentarios sin no recibe la ayuda del estado, por eso se expandieron tanto los colectores". En esta línea consideró que "'quedate en tu casa' es una consigna que no todo el mundo puede cumplir" y que por eso fue importante que se dijera "quedate en tu barrio", el cuidado entre vecinos y medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Al hablar de los casos de personas infectadas que hay en las villas, que ya son 124 , sostuvo que "se va a ser peor". Grabois explicó: "Cuando se flexibilicen las actividades económicas y la gente vuelva a trabajar en la construcción o en las casas de familia se va a poner peor".

"Hasta este momento se hizo lo que se pudo en las situaciones reales en las que estamos y creo que hay que plantearse la situación estructural porque después puede venir el Covid-20. Hay que estar preparados y volver a pensar muchas cosas en la Argentina". De esta manera, subrayó: "Hay deudas estructurales en el país con, por lo menos, 5 millones de hombres y mujeres".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal