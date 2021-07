Coronavirus: la Justicia de Chubut investiga si se aplicaron 31 dosis de vacunas vencidas

ESQUEL.– La Justica de Chubut investiga 31 casos de personas que recibieron al menos una inoculación contra el coronavirus en Lago Puelo con vacunas Covishield vencidas, según se presume en la investigación. El caso fue confirmado por el propio director del Hospital de esa localidad cordillerana, Tristán García, quien aseguró que las dosis utilizadas contra el Covid-19 ya “habían expirado” semanas antes.

Según la investigación, las dosis habían vencido el pasado 31 de mayo, pero fueron aplicadas una semana más tarde, el 7 de junio. Según las autoridades sanitarias, esto generó que el efecto de dichas vacunas haya sido inocuo, por lo que buscaron contactar a aquellas personas a las que se les administraron para ”volver a inmunizarlas”.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal realizó diferentes allanamientos en las dependencias del Ministerio de Salud de la calle San Martín y en el Hospital Rural de Lago Puelo donde secuestraron una importante cantidad de documentación.

Los primeros pasos del procedimiento marcan que la búsqueda gira en torno a las pruebas para determinar responsabilidades en la aplicación y dilucidar con los peritajes si el error puede generar algún riesgo en la salud en las personas que recibieron la vacuna.

El fiscal que interviene en la causa, Carlos Diaz Mayer, señaló que en el procedimiento realizado en el edificio del área programática Esquel “se puso a disposición un organigrama de funcionamiento y los datos sobre la mecánica que se implementa desde que la vacuna ingresa en la provincia hasta que llega a los vacunatorios”.

La investigación apunta a desentrañar la cadena de responsabilidades y precisar cuál es el efecto real que tienen las dosis vencidas sobre las personas. Si bien las autoridades de salud informaron que una vez vencida la dosis no tiene efectos adversos, la mirada está puesta en precisarlo y en tal caso en el posible incumplimiento justamente por garantizarles a estas personas una inmunidad que no es tal.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que las vacunas habían vencido el 31 de mayo y se aplicaron el 7 de junio. “En cualquier medicamento eso no es grave, pero se hizo la consulta a Nación y recomendó volverlos a vacunar. Como todo incidente tiene responsables y esa persona ya fue apartada”, dijo.

El caso

García, en tanto, sostuvo que “si bien no tiene consecuencias nocivas sobre la salud (producción de enfermedad), sí constituye un grave error que obliga a revacunar a las personas alcanzadas por esta vacunación, que se considera inefectiva a pesar del corto tiempo de vencimiento de la misma”.

La primera alerta llegó por la madre de un joven de 21 años que fue vacunado en Lago Puelo. La mujer, autora de la denuncia penal, confirmó que la información llegó desde el propio Hospital. “No me puedo quedar tranquila porque se trata de la salud de mi hijo”, dijo. García, en tanto, detalló que son 20 primeras dosis y 11 segundas dosis. Estas últimas fueron aplicadas casi en su totalidad a personal de salud.

Pidió “sinceras disculpas por un error tan grosero al no haber determinado que había tres frascos de vacunas con fecha de vencimiento siete días antes de ser aplicadas”. Las dosis habían legado a la zona con los primeros envíos en la época del incendio, que tenían fecha de vencimiento el 31 de mayo y fueron aplicados el 7 de junio.

La mujer autora de la denuncia relató lo sucedido con su hijo, a quien le dieron la vacuna y a los 20 días le avisaron que estaba vencida. El joven de 21 años también vive en Lago Puelo, fue inmunizado el 17 de junio y el martes 6 de julio lo contactaron desde el hospital de la localidad para darle la noticia.

Preocupada por la situación la mujer se acercó al hospital donde el director, Tristán García, le confirmó el error y le aseguró que no traerá consecuencias en la salud de su hijo.

“Después de darse la vacuna mi hijo tuvo fiebre, dolor de cuerpo y decaimiento. Todo esto se lo conté al médico y me dijo que era normal. Pero yo quiero saber si generó anticuerpos, por eso pedí que le hicieran el test, pero me contestó que no era necesario, porque si tuvo esos síntomas quería decir que había generado los anticuerpos”, explicó la mujer.

Agregó: “Cómo puedo confiar después de lo que pasó”. Y señaló que a pesar del reclamo, no le pidieron disculpas y confirmó que este jueves hará una denuncia judicial porque no quiere que le vuelva a pasar a otras personas. “En estos momentos desconfío de todo. No sé si le aplicaron la vacuna que me dijeron. No puedo creer en nadie”.

Por su parte, García reconoció que fue “una barbaridad porque sólo eran tres frascos que tendrían que haber sido detectados, cosa que es fundamental antes de hacer cualquier aplicación, fijarse cantidad, dosis y vencimiento”. Y agregó que las personas que recibieron las dosis vencidas ya fueron localizadas. Finalmente, precisó que se inició un sumario interno a los responsables y un enfermero ya presentó su renuncia.

