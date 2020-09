La presidente de PRO, Patricia Bullrich

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich informó hoy en su cuenta de Twitter que dio positivo en el examen de Covid-19 y, si bien lo vinculó a sus salidas cotidianas para realizar las compras, desde la Televisión Pública adjudicaron el contagio a su participación, de hace dos semanas atrás, en la marcha del 17A.

"Me dio positivo el análisis del Covid-19. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando muchísima gente. Muchísimas gracias por este apoyo", dijo Bullrich en un video en la red social.

En horas de la noche, la exministra le confirmó a LA NACION que está internada en observación en el Centro Medicus Azcuénaga. "Estoy muy bien. Me trajeron para hacerme unos estudios y por protocolo te dejan aquí. Pero la verdad me siento bien".

Después de dar a conocer la noticia de su contagio, la Televisión Pública exhibió el video y luego mostró imágenes de la presidenta del Pro, en medio del banderazo del 17A. La exministra de Seguridad participó de la masiva protesta a nivel nacional contra el Gobierno de Alberto Fernández y el canal estatal deslizó que su concurrencia podría haber provocado el contagio.

La TV Pública relacionó el contagio de Patricia Bullrich a su participación en la marcha del 17A

Aunque había puesto en duda si participaría o no de la movilización del 17A, Bullrich finalmente asistió en auto a la zona del Obelisco y se bajó apenas para grabar su mensaje. En Juntos por el Cambio hubo una discusión sobre qué grado de protagonismo debían tener los dirigentes en una manifestación que no fue formalmente convocada por ningún partido político. Ese debate incomodó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que administra al aislamiento obligatorio en la ciudad, epicentro a la vez de la protesta.

"En el video Patricia Bullrich dijo que habría contraído el virus por ahí, pero lo cierto es que ella fue una de las grandes promotoras de la marcha que sea realizó el 17 de agosto, hace poco más de dos semanas atrás. De esa manera ella estaba en la marcha contra el proyecto de ley y los días coincidirían con este posible contagio. No fue la única del arco de la política que se contagió por estas últimas horas", señalaron desde la TV Pública, mientras daban a conocer la noticia del hisopado positivo de la exfuncionaria.

