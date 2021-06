Coronavirus: los bancos privados iniciarán trámites para comprar vacunas

Los bancos privados intentarán adquirir vacunas contra el coronavirus para inocular a sus empleados. La información fue confirmada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo , quien detalló que la iniciativa surge a raíz de la cantidad de contagios en el sector.

Según datos revelados por el gremialista, unos 13 mil empleados fueron diagnosticados como casos positivos, sobre un total de 101 mil bancarios.

En diálogo con Radio Rivadavia, Palazzo contó que en la última reunión encabezada por entidades bancarias se planteó la posibilidad de negociar por vacunas contra el coronavirus. “En la última audiencia plantearon que los bancos salgan a comprar vacunas y pronto iniciarán los trámites”, reveló el gremialista.

“La intención de ellos es articular todas las autorizaciones pertinentes con el Estado nacional”, indicó Palazzo, quien adelantó que si bien no se habló de ningún laboratorio en particular, los bancos privados “sí iniciarán todos los trámites”.

Asimismo, Palazzo contó que, así como el último año pidieron que el sector bancario sea considerado esencial, han avanzado para solicitar que todos los trabajadores esenciales sean vacunados cuando se finalice con el cronograma establecido por edad y enfermedades preexistentes.

“No pueden seguir abiertos”

Días atrás, Palazzo expresó su preocupación por el aumento de casos positivos de Covid-19 en el sector. “No se puede seguir con los bancos abiertos”, advirtió el dirigente gremial. “La tasa de contagio del sector es casi el 13%, cuando la de toda la Argentina es 8%”, aseguró.

“En estas condiciones sanitarias no se puede seguir con los bancos abiertos”, recalcó Palazzo en declaraciones radiales y agregó que no descarta llevar adelante una medida de fuerza si no se mejora el protocolo sanitario para el sector bancario.

LA NACION