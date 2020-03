Coronavirus: "Me enteré por las noticias que Larreta había decidido cerrar accesos", dijo Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que se enteró por los medios de comunicación de la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , de cerrar 56 accesos a la Capital para contener el avance del coronavirus y hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

En una entrevista que concedió a radio Metro, Kicillof se refirió también a las medidas adoptadas por varios intendentes bonaerenses, quienes cerraron sus municipios con vallas o retenes para impedir el ingreso de personas infectadas. El mandatario provincial dijo que ese tipo de bloqueos pueden generar complicaciones en el reparto de alimentos o demorar la llegada del personal de salud a sus puestos de trabajo.

"Si bien es lógico tomar medidas de restricción y de control, los efectos secundarios también pueden ser graves. Estamos buscando el equilibrio", afirmó. "Entiendo que la intención es buena porque es hacer cumplir el decreto del Presidente. Lo que pasa que hay que ir tomando recaudos y ver la dinámica", remarcó.

En ese marco, el gobernador bonaerense sostuvo que "hay un celo y una concentración importante de todos los niveles de gobierno en que se cumpla el aislamiento , que es una cuestión sanitaria fundamental porque no hay vacuna" contra el coronavirus. "Eso se da en todo el país, no solo en la provincia. Ayer me enteré por las noticias que Larreta había decidido cerrar muchos accesos a la ciudad", aseguró Kicillof.

"La Capital es el lugar donde hay más casos [de coronavirus]. Parecería ser que de esa manera se evita que vayan para otros lados, más que impedir que entren contagiados", apuntó.

Ayer, el gobierno porteño endureció los controles para hacer cumplir la cuarentena obligatoria y dispuso el cierre de 56 accesos a la ciudad. Solo quedan 13 puntos abiertos para los rodados: los puentes Avellaneda, Pueyrredón, Alsina y La Noria; los cruces con las avenidas Eva Perón , Rivadavia , San Martín y Cabildo; y los accesos Norte y Oeste. El caos de tránsito que se registró hoy en los accesos habilitados a la Capital alarmó a las autoridades porteñas.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , cuestionó esa decisión de la Ciudad y pidió coherencia antes de tomar este tipo de medidas. También apuntó contra los intendentes: "Si se necesitan aislamientos localizados, todas estas decisiones necesitan de un razonamiento epidemiológico. Mantengamos el raciocinio, la coherencia y hacer lo que dice el gobierno nacional. Hay que ser muy cuidadosos", señaló.