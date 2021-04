Coronavirus: “Paremos antes de que sea demasiado tarde” el nuevo spot de la provincia ante la segunda ola

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió hoy una nueva campaña con imágenes y sonidos que sugieren muertes en hospitales como contracara del descontrol en los cuidados ciudadanos bajo el lema: “Paremos antes de que sea demasiado tarde”.

“No es miedo. Es consciencia. El llamado a la “desobediencia” de las medidas y la resistencia a acatarlas nos hace perder días esenciales. Las medidas tienen menos impacto en la reducción de casos, porque la circulación baja poco en el AMBA. El sistema de salud tiene un límite”, advirtió hoy el ministro de salud de la provincia, Daniel Gollán.

Desde el ministerio de salud el mensaje fue en la mismo sintonía: “La convivencia de dos realidades ya no es posible. Por un lado está el esfuerzo extraordinario de los equipos de salud por sostener los hospitales que no dan más. Y por otro, un sector de la sociedad que boicotea las medidas de cuidado. Conciencia antes de que sea demasiado tarde.

Ese ministerio informó además que la ocupación de las camas UTI ya superó el 75 por ciento. “Ni el que tenga la prepaga más cara tiene asegurada una cama”, avisó Gollán.

El aviso llegó luego de que se le pidiera a todos los efectores del sector público y privado que informen sobre la ocupación de camas en el sistema SIGEC, que integra el sistema público y privado. A través de la resolución 1297 el gobierno bonaerense dispuso el sistema de gestión de camas para que todos los hospitales públicos y privados realicen hasta cuatro actualizaciones diarias sobre camas disponibles.

El sistema también incluye la administración de los respiradores disponibles en stock junto al ingreso y egreso de cada paciente en los distintos servicios habilitados. “El sistema está muy tenso y todas las partes necesitamos información integrada para poder optimizarlo”, dijo ayer el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Cuando decimos que es muy difícil acceder a una cama de terapia intensiva estamos diciendo que necesitamos mejorar el sistema- expresó ayer en similar sentido el gobernador Axel Kicillof-. El grado de ocupación es absolutamente límite”, advirtió.

En toda la región capital la situación es crítica. Esta mañana había sólo tres camas de terapias intensivas disponibles, según aseguró una persona que hoy se reunió con el Jefe de Estado provincial.

El gobernador advirtió: “Todos los días queman las papas. Hoy gente más joven se está enfermando”. “Hoy los que más se están contagiando son los jóvenes pero los que se mueren son de mayor edad”.

Kicillof recorrió esta mañana junto al ministro de Salud Daniel Gollán y el intendente de Magdalena Gonzalo Peluso (Juntos por el Cambio) el hospital municipal Santa María Magdalena de esa localidad.

“A veces no es fácil en época electoral se pone enardecida la tribuna y eso tiende a dividir. Pero con los que tienen responsabilidad de gobierno, nuestra fuerza política local y el intendente, estamos trabajando codo a codo”.

No obstante pidió: “Que a mí me dejen de comparar con la capital federal”. “A mi me tiene cansado que los porteños nos digan que la provincia es de segunda o algo parecido”, se quejó el gobernador bonaerense. “ Vamos a exportar vacunas de ultima generación para el Covid ”, dijo. “Ellos no movieron un dedo por conseguir vacunas”, manifestó en referencia al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires agregó ya en sintonía con el nuevo spot difundido hoy: “Esto es una pandemia. Si alguien quiere arruinarse la vida tiene derecho a hacerlo. Libre puede ser. Pero el derecho de la ciudadanía es a la salud. Y el que no lo respeta está violando un derecho”.

Durante la visita a Magdalena, Kicillof no sólo recorrió el hospital municipal. También visitó una planta que produce oxígeno para los hospitales, que ya duplicó su capacidad productiva desde el año pasado, según informó el intendente local Gonzalo Peluso.