Mantiene el diálogo abierto con el gobierno nacional pero no está dispuesto a ceder espacio interno frente al "ala dura" de Pro

"Acá no tiene nada que ver la política. Estamos todos en el mismo equipo", contestó Horacio Rodríguez Larreta , el jueves, en el final de otra reunión con vecinos, adaptada de manera virtual a los tiempos y modos que impone la pandemia de coronavirus .

Mientras concentraba energía y recursos en la batalla contra la expansión del virus y afrontaba los costos políticos de su "trabajo coordinado" con el gobierno de Alberto Fernández y su política de adultos mayores -a lo que se sumaron irregularidades de su propia gestión-, el jefe de gobierno porteño enviaba en la última semana señales a sus socios y al "ala dura" de Juntos por el Cambio, a quienes se viene sumando el expresidente Mauricio Macri. Su mensaje: más allá de su estilo conciliador, no está dispuesto a desligarse de su construcción política nacional, con paso más lento, pero atendiendo a la necesidad de erigirse en "alternativa" para los hoy lejanos compromisos electorales de 2021 y 2023.

El jefe de gobierno condenó varios días después que dirigentes del "ala dura" de Pro -encabezados por Patricia Bullrich- la decisión judicial-alentada por sectores del kirchnerismo de beneficiar con prisión domiciliaria a miles de presos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. "Es indignante. Mientras la gente está encerrada, hay presos que salen a la calle", dijo, horas antes del atronador cacerolazo en los balcones y las casas de miles de porteños.

"No podía no decir nada", explican cerca de él, más allá de la intención original de Larreta de "no hacer política" durante el tiempo que dure la pandemia, un "silencio" criticado duramente por el propio Macri en la última reunión virtual de los líderes del espacio, el 12 del mes pasado.

En el conglomerado de Juntos por el Cambio que hoy lo define como "alternativa", conjunto que integran intendentes Pro del conurbano, María Eugenia Vidal, dirigentes que se referencian en Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, más la CC-ARI, de Elisa Carrió, y hasta algunos dirigentes de la UCR, surgen voces que le piden "fijar posturas" para no quedar rezagados frente a los más combativos del espacio opositor.

"Tenemos que construir una alternativa de centro. Ni [Jair] Bolsonaro, ni acompañar al Gobierno en todo", resumió a LA NACION un miembro importante de la coalición opositora que apuesta por él. "Si él no ocupa ese lugar, lo van a ocupar otros con la venia de Macri, como Bullrich y Miguel Pichetto", advierte el mismo dirigente. "Es un momento de conducción colegiada, horizontal, de tolerancia por los matices", dijo el jueves Frigerio en Radio Mitre.

Una muestra de su disposición a tomar ese espacio se dio en los últimos días. A través de sus funcionarios de confianza, el jefe de gobierno porteño intercambió borradores confidenciales con Bullrich, y los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo, y la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, que se corporizarán en una postura común -de apoyo, en principio- a la crucial negociación con los acreedores externos que encara el Gobierno. "Todas las partes trabajan para que se construya un apoyo amplio a la negociación", resumieron cerca del jefe de gobierno de la ciudad, sin dar mayores detalles.

Sin demasiada publicidad, Larreta se reunió de manera virtual la semana pasada con intendentes radicales bonaerenses, referenciados en el exvicegobernador Daniel Salvador, una charla de la que también participó Vidal. "A los municipios les sirve tener un canal abierto, y a Horacio para mostrarse con contactos fuera de la ciudad", afirmó un testigo de esos diálogos, que en Parque Patricios circunscriben a "compartir experiencias en relación con la pandemia". La exgobernadora, que en junio arrancará con sus clases de políticas públicas en dos universidades, está en "contacto permanente" con los ministros porteños Fernán Quirós (Salud) y María Migliore (Desarrollo).

"El sector de Bullrich, Pichetto y Marcos Peña está cada vez más lejos de Horacio. Van a terminar confluyendo con el apoyo de Macri", razona un dirigente cercano a Monzó, que compite con Vidal y otros dirigentes -Jorge Macri, por caso- por ser la eventual "pata bonaerense" de Larreta en un futuro cercano.

En el gobierno porteño reconocen que el rechazo social a la política de aislamiento de adultos mayores tuvo un impacto negativo, al igual que las irregularidades en la compra de barbijos y la inclusión de un hotel administrado por la hermana de Larreta en la lista de alojamientos para infectados. Para atenuar el impacto en el primer punto, el líder porteño convocó a la aliada Graciela Ocaña, con quien compartió spots de explicaciones sobre el plan de adultos mayores. En relación con los escándalos, y al margen de haber echado a los responsables directos, aparecieron movimientos más sutiles. La presencia del exministro Edgardo Cenzón, en Parque Patricios, alentó rumores de cambios en el gabinete, posibilidad que los voceros del jefe de gobierno desmienten de manera enfática, mientras repiten las frases de su jefe: "Hoy todo es la pelea contra el coronavirus, no hay tiempo para otra cosa".