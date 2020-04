Lo dispuso el gobernador Gerardo Morales, quien también señaló que las escuelas no abrirán hasta dentro de dos o tres meses Fuente: Archivo

SAN SALVADOR DE JUJUY.- En medio de la pandemia del coronavirus , Gerardo Morales encabezó el acto de inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias en Jujuy , excepcionalmente desde la Casa de Gobierno provincial. Acompañado por el vicegobernador jujeño, Carlos Haquim , y por legisladores de diferentes bloques, destacó que quienes quieran ingresar a la provincia deberán pagar un test y hacérselo, y anticipó que las escuelas permanecerán cerradas por al menos dos o tres meses más.

"Felicito las decisiones que hemos tomado como país porque nos anticipamos. Esta decisión que ha tomado el Presidente de que, desde el 20 de marzo, tengamos un aislamiento obligatorio ha sido una buena medida", dijo Morales ante la compañía de algunos funcionarios.

En este contexto, advirtió que, desde el 12 de marzo, el gobierno jujeño había dicho que era necesario parar las clases y que ya se había dictado un decreto para comenzar a poner en rigor muchas de las medidas de aislamiento.

Tal como explicó, lo que se ha hecho hasta el momento es para "bajar la curva de contagio y ganar tiempo", a excepción de un inminente cierre de todas las fronteras. En este sentido, resaltó que un test PCR (siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la Polimerasa") -que se utiliza para detectar casos de coronavirus- puede costar entre 15 y 18 dólares, mientras que un test rápido entre 8 y 9 dólares.

"Todos los que vienen, vienen a cuarentena, y nos estamos preparando para que Jujuy tenga una capacidad de miles de tests. Para que el que entre a Jujuy, entre si se hace el test . Lo va a pagar y ese fondo va a ir a una cuenta que va a servir para comprar más", enfatizó Morales.

También viró su discurso en torno al eje de la educación , haciendo hincapié en la dificultad económica debido a la situación actual de la pandemia. Allí comentó que "los chicos no van a volver en los próximos dos o tres meses a la escuela. No vamos a abrir las escuelas ".

Además, ponderó la labor de los docentes respecto a que continúan con su trabajo a pesar de la cuarentena obligatoria impuesta, incluso en lugares donde no cuentan con los suficientes recursos tecnológicos.

Y subrayó: "Lo que estoy seguro es que las escuelas no van a abrir ni aún el 13 [de abril]. Vamos a ver qué pasa. Todo depende de que no haya contagio interno, de que no aumentemos de casos. Si acá bajamos los brazos, salimos a la calle y empiezan a aparecer casos, olvídense".

Finalmente, señaló que en los próximos 14 días se va a mantener el mismo rigor. Consideró, entonces, que "no hay que bajar los brazos", y criticó el nerviosismo de la gente que repite: "No podemos aguantar 30 días".