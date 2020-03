El exvicepresidente Amado Boudou está condenado por el caso Ciccone. Había pedido dejar la prisión ante el peligro que implica el avance del coronavirus

La Justicia rechazó excarcelar al exvicepresidente Amado Boudou , que está detenido, condenado por haber intentado quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone . Con una pena de 5 años y 8 meses de prisión dictada en su contra, Boudou pidió quedar en libertad a raíz de la epidemia de coronavirus.

La decisión que rechazó el planteo fue del Tribunal Oral Federal N° 4, firmada de manera unipersonal por el juez Daniel Obligado .

Boudou había presentado un recurso ante la Corte Suprema pidiendo su libertad, ya que su condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación, pero aún tramita en el máximo tribunal un recurso para que se revise esa sentencia. La Corte envió el caso al tribunal que condenó a Boudou, que ahora resolvió rechazar la excarcelación.

El tribunal le pidió opinión al fiscal Marcelo Colombo , que dijo que no habían cambiado las circunstancias por las cuales Boudou quedó preso. Sostuvo además que según los informes del Servicio Penitenciario, Boudou "no presenta patologías crónicas, ni tratamiento médico actual", "no cursa enfermedad infectocontagiosa aguda, no presenta enfermedad presdisponente en caso de infección de COVID-19", y "se encuentra compensado hemodinámicamente en buen estado general, a febril, y sin intercurrencias clínicas agudas".

A su vez, el Servicio Penitenciario explicó que se puso en marcha un protocolo mediante el cual, en caso de que el paciente presente síntomas sospechosos de contagio de Covid-19, será trasladado a un hospital extramuros con aislamiento, ya que en la cárcel no cuentan con el equipamiento necesario para un tratamiento semejante.

El fiscal sostuvo -y el juez estuvo de acuerdo- que "la emergencia sanitaria declarada en razón de la pandemia por el Covid-19 no comprende ninguno de los supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación" y afirmó que en "las particularidades de este caso" no aparece "motivo alguno" para dictar una decisión como la pretendida por la defensa. "Más aún -dijo el fiscal-, cuando tampoco efectuó análisis jurídico alguno en orden a encuadrar su situación dentro de las hipótesis previstas por el ordenamiento procesal."

El fiscal entendió que correspondía entonces "denegar la petición formulada" y el juez así lo decidió.