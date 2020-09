Las organizaciones, además, reclaman por un aumento del Salario Social Complementario Crédito: Twitter

Una serie de organizaciones de izquierda, no alineadas con el gobierno nacional, marcharon esta tarde al Ministerio de Desarrollo Social y están apostadas sobre la Avenida 9 de Julio para reclamar por la falta de alimentos destinados a los comedores y merenderos que atienden, lo que deriva en un corte total del tránsito en el cruce con Moreno.

Entre los pedidos, además, marcaron la necesidad de trabajo y un aumento del Salario Social Complementario, una demanda que ya lleva meses en la mayoría de las agrupaciones, debido a que el haber persiste en 8500 pesos.

Los referentes de las organizaciones que se movilizaron pudieron reunirse con representantes de la cartera de Desarrollo Social y plantearon la problemática alimentaria. "Desde que llegó este nuevo gobierno, de 13 productos que recibíamos, nos hicieron un recorte de cinco o seis. Estamos pidiendo que nos devuelvan la cantidad de alimentos que nos recortaron o un aumento también, porque con la cantidad de personas, producto de la pandemia, que se acercan a nuestros comedores y organizaciones no damos abasto", expresó al canal TN uno de los referentes de la Organización Clasista Revolucionaria presente en el corte, donde se liberó hace instantes el carril del Metrobús, una condición para avanzar en la negociación.

El dirigente sostuvo que no reciben más "aceite, azúcar y sobre todo leche" y agregó: "Lo único que nos han mandado es puro fideo, harina seca, garbanzos y latas, con eso es imposible". También dijo que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no atiende a las organizaciones que hoy marcharon.

A su vez, expresó que no tienen acceso la Tarjeta Alimentaria y, sobre ello, indicó: "La reciben las organizaciones que le garantizaron la paz social al macrismo y son los mismos sectores que hoy están en este gobierno. Al resto de las organizaciones, al igual que hizo el macrismo, nos han dejado afuera y pareciese ser que la lógica, después de nueve meses de gobierno de Alberto [Fernández] es la que la de [la exministra de Desarrollo Social] Carolina Stanley".

Otro dirigente presente en el corte advirtió que "la conflictividad social va en ascenso" y que no recibieron "ni un solo elemento de bioseguridad", a pesar de asistir "a cientos de miles de familias que hoy comen gracias a las organizaciones sociales".

Por último, una manifestante del Polo Obrero Tendencia pidió "que se abra el trabajo para los compañeros y si no hay trabajo, por lo menos el ingreso a los planes sociales, que no pueden seguir congelados en 8500 pesos". En referencia con ello, añadió: "Nadie come con 8500 pesos en un mes, ni mantiene una familia, estamos reclamando el aumento. También queremos trabajo, hay posibilidades de trabajo en nuestros barrios, donde falta todo, falta la obra pública, falta la vivienda".

