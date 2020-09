Al igual que la Argentina, Chinchilla pidió que se postergue la elección de autoridades del banco, que podría quedar en manos Mauricio Claver-Carone Fuente: AFP

Costa Rica dio hoy un portazo diplomático y se alineó con la postura de la Argentina frente a las elecciones para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Laura Chinchilla,expresidenta de ese país, anunció hoy que no competirá en las elecciones para dirigir el organismo, previstas para el 12 y 13 de septiembre, en la que competirá Mauricio Claver-Carone, el postulante de Donald Trump que, de ser elegido, rompería con la tradición histórica de que el banco sea comandado por un latinoamericano.

La elección de Claver-Carone generó malestar en la región no solo por ir contra esa tradición, sino porque su candidatura provino de Trump, que en menos de dos meses deberá someterse a la elección presidencial en la que podría perder la reelección.

Por eso, la Argentina junto a Chile y otros países de la región pidieron aplazar la fecha de la elección en el BID hasta marzo, cuando el proceso electoral estadounidense haya concluido. La movida provocó críticas lapidarias de Claver-Carone, que acusó al gobierno de Alberto Fernández a querer "secuestrar" la elección.

"La actitud más responsable, constructiva y consecuente de mi parte es no inscribir la candidatura para el proceso fijado para los días 12 y 13 de setiembre. Seguir adelante con nuestra aspiración nacional equivaldría a endosar un proceso que no considero conveniente ni para el BID ni para el hemisferio en las presentes condiciones", dijo Chinchilla en una carta que le envió al actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada.

"Estoy convencida de que llevar a cabo la elección en este momento no ayudará a construir el clima de cooperación necesario para que el BID pueda desplegar todo su potencial y fomentar el diálogo y la convergencia entre las naciones de nuestra región", agregó Chinchilla, quien afirmó que la decisión del gobierno de Trump fue inconsulta y que puede alterar la credibilidad del banco.

El plan de la Argentina es evitar que Estados Unidos consiga el 75% del quórum para la votación. Si bien todavía no es seguro que lo logre porque no existe un consenso entorno a la candidatura de Claver-Carone, el Gobierno moderó las expectativas y en la Cancillería ya no hay tanto optimismo de que se pueda ganarle la pulseada al asesor de Trump. Las recientes intervenciones del gobierno de Estados Unidos en defensa de su candidato fueron claves.

El Senado argentino pidió respetar la tradición

El Senado aprobó hoy por unanimidad un proyecto de declaración en apoyo al histórico consenso para que la presidencia del BID esté a cargo de un latinoamericano.

El proyecto, presentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, en acuerdo con el vicepresidente de esa comisión, Julio Cobos, y el resto de los miembros expresa su "desacuerdo con cualquier postulación que rompa los usos y costumbres que, cuando son consensuados, como ha sido hasta ahora en la presidencia BID, son fuentes de certidumbre y confianza". Al mismo tiempo, los senadores brindaron "su aval a la iniciativa conjunta de todos los excancilleres de la de democracia" argentina de sostener el consenso.

"Es un avance de Estados Unidos a la autonomía de América Latina y no debemos permitirlo. En Argentina, ha sido una señal muy alentadora la declaración que todos los excancilleres de la democracia argentina, desde 1983 a la actualidad. (...) Resaltamos que la cooperación hemisférica ha sido y es un activo a preservar en estos tiempos críticos y es por ello que es necesario apoyar el legado de la relación multilateral en el continente", dijo Taiana. Y agregó: "Creemos que la presidencia debe quedar en manos de un latinoamericano porque eso significa la reafirmación de la igualdad y del equilibrio institucional entre los países del continente americano".